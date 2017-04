Cámara de Representantes investigará opciones para reabrir el Hotel Normandie

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, Néstor Alonzo Vega, informó el lunes que investigará el estado en que se encuentra el proceso de compraventa del Hotel Normandie en la isleta del Viejo San Juan, para establecer una nueva política pública que tenga como fin la reapertura de este venerable hotel en un periodo corto.

“Han transcurrido ya casi ochenta años desde la construcción del majestuoso y emblemático Hotel Normandie y cada día se torna más difícil llevar cuenta de todos las desavenencias a las que ha estado expuesto y de los esfuerzos que se han llevado a cabo para lograr reinsertar este lugar dentro de la oferta turística de Puerto Rico. La realidad es que este hotel se encuentra a un paso de convertirse en un elefante blanco. Si el mismo no se coloca en operaciones durante un periodo relativamente corto, no quedará otra opción que declararlo estorbo público y es eso precisamente lo que queremos evitar. Nuestra intención es que se rehabilite las facilidades y se reabra el hotel para el disfrute de todos”, indicó el legislador en declaraciones escritas.

Alonzo Vega radicó la Resolución de la Cámara 345, la cual ordena a la comisión de Turismo realizar un estudio abarcador para evaluar los motivos y las circunstancias que dificultan la reapertura Hotel Normandie.

“Nuestra misión primordial es buscarle un dueño a este hotel. Una empresa que cuente con los recursos necesarios para rehabilitar estas facilidades y colocar a brillar nuevamente a esta joya de la ingeniería. Sabemos que en los últimos años empresas como Aloft, Edition by Marriott, Morgan’s Hotel Group, Me by Meliá y Desires Hotels, entre otros, han expresado interés en administrar el hotel. Nuestro objetivo es contactar a estas compañías y revisar su actual interés en la propiedad para así facilitar cualquier gestión que conduzca a la operación del Normandie”, añadió el representante del Partido Nuevo Progresista.

“La reapertura del Normandie es primordial para fortalecer la imagen y efectividad de los planes de desarrollo de las zonas de interés turístico de Condado, Viejo San Juan y el Distrito del Centro de Convenciones”, afirmó.

El hotel Normandie abrió sus puertas en el 1942 luego de cuatro años de construcción. El mismo fue declarado monumento histórico en el 1980. En el 2006 el hotel fue adquirido por la empresa internacional Interra-Sky Normandie a un costo de unos 39.5 millones de dólares. Hace ocho años atrás esta empresa cerró operaciones en el hotel y lo colocó en venta. Según varios reportes periodísticos de la época, el precio sugerido rondaba en los nueve millones de dólares.