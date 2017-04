Aponte Hernández asegura que estadidad ganará cómodamente en el plebiscito

EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, aseguró el viernes que la reciente decisión del Departamento de Justicia federal sólo aumenta las posibilidades de que la estadidad prevalezca en el próximo plebiscito del 11 de junio.

“Nos vemos el 11 de junio, ese es el mensaje que les envió a los opositores de Puerto Rico, porque esos son los que quieren que el pueblo valide la colonia, un estatus que nos ha llevado a la peor crisis económica en la historia de los Estados Unidos. La colonia es la razón por la cual la familia puertorriqueña se está separando en esta ola migratoria sin precedentes. También es la razón por la cual recibimos migajas de fondos federales para programas como Medicaid. El pueblo ya rechazó esta colonia en el 2012 y lo volverá a hacer en junio”, comentó Aponte Hernández en declaraciones escritas.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que la carta que envió el jueves a la subsecretario de Justicia federal, Dana Boente sobre el plebiscito, deja claro que mejorar la actual condición colonial como Estado Libre Asociado no es opción, es inconstitucional y por eso ha sido y será rechazada por Washington, DC.

“La carta del subsecretario es bien clara y directa, aquí no hay espacio para ninguna versión de un ELA mejorado. Esto significa que los miembros del Partido Popular Democrático no pueden seguir mintiendo en cuanto un ELA mejorado pues la misma no será aceptada por el gobierno federal. El final del dilema del estatus sigue siendo y siempre será el mismo: estadidad o la independencia/libre asociación. No hay más ninguna otra opción”, sostuvo Aponte Hernández.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus hizo un llamado a todo puertorriqueño, de cualquier partido político, a rechazar nuevamente la condición colonial de Puerto Rico, la cual, según dijo, ha sumergido a la Isla en la peor y más prolongada recesión en la historia del hemisferio.