Alcaldesa de San Juan reitera su oposición a incineradora de Arecibo

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se unió a las voces que le solicitan a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que no otorgue más prórrogas a Energy Answers para el permiso de aire que se requiere para el proyecto de quema de basura que se ubicaría en Arecibo.

La ejecutiva municipal expresó en declaraciones escritas que “mediante la petición de otra prórroga, Energy Answers pretende no cumplir los controles que establece la EPA precisamente para proteger la salud de la ciudadanía y el ambiente. Ya les fue concedida una prórroga en el 2015 y esperamos y pedimos que, tal y como se les había indicado, no se les dé una prórroga adicional”.

Cruz Soto sostuvo que la incineradora de basura afecta negativamente la calidad de vida de la gente y el ambiente. Y subrayó que su impacto también recaerá en las finanzas de los municipios que ya han recibido un golpe del Plan Fiscal del Gobierno Central al reducirle 426 millones de dólares a los municipios. “En el caso de San Juan, tener que llevar la basura a Arecibo duplicará los costos del recogido de basura añadiendo una carga más al Municipio”, denunció la alcaldesa.

La exrepresentante reiteró su apoyo a la batalla liderada por grupos ambientalistas y comunidades, junto a quienes, según dijo, “continuaremos combatiendo aquello que atente contra la ciudadanía y el bienestar del pueblo puertorriqueño”.