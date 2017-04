Alcaldesa de Ponce busca que Baloncesto Superior Nacional asuma gasto por el uso de las facilidades deportivas del municipio

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, busca que las franquicias deportivas, como la del Baloncesto Superior Nacional, asuma los gastos incurridos por utilizar las facilidades ponceñas debido al estado de emergencia fiscal del Municipio, señaló el martes.

“Es importante que las franquicias deportivas incluyan dentro de sus planes cubrir los gastos de las facilidades que utilizan para que los ciudadanos paguen por su boleto y disfruten del encuentro deportivo al igual que cubren los pagos a jugadores, árbitros y otros suplidores. Hoy estamos en una situación de país histórica y muy diferente, la cual requiere, como líderes, tomar acciones proactivas para la re estabilización y transformación de nuestro pueblo”, expresó en declaraciones escritas la Alcaldesa.

No obstante, pese a varios acercamientos por parte del municipio a las franquicias y sus dueños en búsqueda de acuerdos alternos para que el municipio no tenga que subsidiar la empresa, estos no han dado resultados, declaró.

“Siempre he sido la primera en apoyar y estoy orgullosa de todos los equipos profesionales. Desde el 2009, el municipio ha donado más de 1.3 millones de dólares al Baloncesto Superior Nacional entre donativos, facilidades, empleados, transportación, seguridad y tantas otras aportaciones”, aseguró Meléndez Altieri.

Meléndez Altieri detalló de otra parte las donaciones del municipio a la franquicia del Baloncesto Superior Nacional para sustentar su apoyo al deporte, pero esta vez, limitada de recursos para auspiciarlo económicamente.

Las mismas han incluído donativos, cancha, cantina, estacionamiento, seguridad, agua y transportación.

Entre estos destacó: donativos con 775 mil dólares: facilidades (incluye cancha, cantinas y estacionamiento 252 mil dólares: transportación de los jugadores, 8,100 dólares: empleados de mantenimiento, 64,800 dólares: seguridad, 162 mil dólares: agua (promedio mensual facturado por AAA) con 18 mil dólares.

“Lamentaríamos muchísimo si las franquicias deciden no participar. La Ordenanza es clara y no tiene excepciones porque el único norte es la re estabilización de la ciudad. El Baloncesto Superior Nacional es una empresa privada y sus tenedores de franquicias esperan rentabilidad, pero el pueblo no puede ser el que asuma los costos. Yo espero de nuestros empresarios la misma responsabilidad y liderazgo hacia la re estabilización del pueblo porque estamos en épocas en que todos tenemos que trabajar en conjunto pensando en el bien colectivo, no de unos pocos. Estamos dispuestos a continuar hablando y buscando soluciones, siempre y cuando las propuestas no le cuesten al pueblo”, reiteró.

La Ordenanza decretó que el municipio solo podría utilizar las partidas del presupuesto para gastos operacionales, suplidores, utilidades y otros servicios relacionados.

Además incluye la paralización de todos los donativos por el término restante del año fiscal, aplicable a todo lo que esté pendiente de desembolso. El municipio anunció los primeros resultados desde que se aprobó la Ordenanza que incluyen cerca de 500 mil dólares en ahorros que irán al fondo general, concluyó.