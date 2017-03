Vega Ramos denuncia que la Cámara aprobará el Departamento de Seguridad sin un estimado de OGP sobre alegados ahorros

EL CAPITOLIO – Contrario al compromiso del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Georgie Navarro, se aprestan a aprobar el nuevo Departamento de Seguridad Pública (DSP) sin que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) especifique los supuestos ahorros, resultado de la misma, denunció el domingo, el representante Popular, Luis Vega Ramos.

“No sólo han fallado a la palabra públicamente empeñada de no considerar este proyecto hasta que se volviera a citar a la OGP a vista pública para que proveyera la información sobre el impacto fiscal. Además, para cumplir con los ahorros millonarios exigidos por el plan de Rosselló y la Junta, van a aprobar un proyecto que trastoca todo el andamiaje de seguridad de Puerto Rico, sin poder decirle al Pueblo cuánto supuestamente nos ahorraríamos. Es una negligencia que sólo busca ocultar lo obvio: este proyecto no conllevará ahorros ni economías, sino que se trata de un capricho de decir que se reduce el Gobierno”, explicó en declaraciones escritas Vega Ramos, en torno al proyecto que fusionaría siete agencias.

El Proyecto de la Cámara 741, y su versión del Senado, constituyen una medida de Administración que busca fusionar la Policía, el Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Investigaciones Especiales, el Instituto de Ciencias Forenses, el Sistema de Emergencias 9-1-1 , La Agencia Estatalpara el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Emergencias Médicas, en un Departamento de Seguridad Pública.

Se basa en una de las propuestas presentadas por Ricardo Rosselló durante su campaña a gobernador y fue radicado el 7 de febrero en ambos cuerpos legislativos. Se celebraron vistas públicas en ambos cuerpos y la OGP nunca presentó o pudo contestar las preguntas de diversos legisladores sobre el potencial impacto presupuestario del proyecto. El viernes se presentó el informe recomendando la aprobación del mismo sin dicha información, reclamó Vega Ramos.

“Desde la campaña, nos vienen diciendo que esta consolidación es parte del Plan para Puerto Rico, pero todavía es la hora que no han producido los números que justifiquen su aprobación y pretenden aprobarlo mañana. Es una gran irresponsabilidad poner en riesgo la actual estructura de siete agencias de seguridad, investigación, ley y orden y manejo de las emergencias médicas, de otro tipo y de los incendios sin que se haya hecho el análisis fiscal correspondiente. Por ejemplo: ¿cuánto de los tres mil millones de dólares en recortes que la Junta de Control Fiscal reclama que se hagan, se logran con esto? Nadie sabe. Sólo hablan de generalidades que no justifican la aprobación de la medida”, añadió el legislador.

La medida figura en el calendario de órdenes especiales para la sesión de mañana. La misma está citada para las 11:00 de la mañana.