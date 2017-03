Vándalos bloquean entrada a complejo deportivo en Vega Alta

VEGA ALTA- En lo que aparenta ser una nueva modalidad delictiva, el Municipio de Vega Alta alertó sobre vándalos que colocan cadenas y candados a las entradas del Complejo Deportivo y Recreativo para evitar que los ciudadanos vayan a ejercitarse temprano en la mañana, se informó el miércoles.

“Aunque tenemos vigilancia en la zona con la Policía Municipal, aparentemente es una ganga que se dedica a hacerle daño a sus vecinos con este tipo de acto criminal. Hemos dado seguimiento a algunas confidencias y les estamos siguiendo el paso”, afirmó en declaraciones escritas el alcalde, Oscar ‘Can’ Santiago Martínez.

Cada día, a las cinco de la madrugada se encienden las luces del Complejo, particularmente en la zona de la pista de caminar. Son decenas las personas que acuden a dicho centro y que en ocasiones se han encontrado con la zona sin acceso, fustigó el ejecutivo municipal.

“Cuando sucede este problema, es una molestia para los visitantes. En lo que se imparten instrucciones a los compañeros de Manejo de Emergencias Municipal y llegan con las pinzas hidráulicas, algunos de los caminantes tienen que regresar a sus casas para irse a trabajar, a las escuelas o a sus quehaceres. Pero este asunto lo vamos a resolver pronto”, advirtió Santiago.

El ejecutivo municipal, quien además es deportista y árbitro de volleyball, no descartó que los vándalos tengan motivaciones político partidistas. “Algo de eso habrá, pero honestamente la campaña terminó en noviembre pasado. Yo soy un servidor público de carrera y no puedo pensar que haya gente que le dedique tiempo a eso. Los vegalteños no merecen eso”, sostuvo.

Por otro lado, Santiago Martínez anunció que como parte de su plan de desarrollo deportivo, iniciará próximamente las labores de reparaciones en la cancha bajo techo Víctor Marchand, con un valor aproximado de 177 mil dólares, con mano de obra del propio Municipio.

Van a reparar los bajantes para canalizar el agua de lluvia, a impermeabilizar el techo, cerrar unas paredes laterales para evitar el acceso de las palomas, que fue descrita como una plaga. El proyecto incluye también la rehabilitación de los baños, reparaciones en la entrada y ornato en general. “Lo que buscamos es que esta cancha entre en funciones rápidamente, porque es una facilidad multiusos”, destacó Santiago.

Vega Alta es el hogar de Los Maceteros del béisbol AA y por esa razón el Municipio ya completó los arreglos al estadio Juan ‘Papo’ Dávila. “Para el inicio de la temporada de béisbol superior Doble A, era importante tener buen terreno de juego. Hemos invertido 33 mil dólares en la colocación de una especie de gravilla en el área del diamante, que junto a un material, un secante, absorbe fácilmente el agua. Este material, que se usa en las grandes ligas, garantiza que a 10 minutos de caer un aguacero se pueda continuar con el juego sin dificultad. En el pasado se había hecho una inversión importante para la zona de las gradas, pero los peloteros necesitan tener un terreno de juego adecuado”, finalizó el alcalde vegalteño.