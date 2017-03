Tres días de duelo en Mayagüez por el deceso del flautista Dave Valentín

MAYAGÜEZ – En las dependencias municipales de la ciudad de Mayagüez ondearán las banderas a media asta durante tres días, en memoria del flautisra Dave Valentín, quien falleció el miércoles en la ciudad de Nueva York, informó el alcalde José Guillermo Rodríguez.

“Hoy Mayagüez llora la pérdida irreparable de un artista de calibre internacional, que aunque nació en el Bronx de Nueva York, se sintió siempre hijo de nuestro barrio Balboa. En esta ciudad estamos orgullosos de su prolífica carrera musical, y satisfechos de haberle correspondido con un reconocimiento musical en nuestra sala más importante, el Teatro Yagüez”, dijo a través de declaraciones escritas el alcalde, quien dijo lamentar profundamente el fallecimiento del artista.

Los padres del renombrado músico de 64 años son nacidos en la Sultana del Oeste, lugar de nacimiento de sus padres.

Valentín nació el 29 de abril de 1952 en el Condado del Bronx de Nueva York. En el 2012, un derrame cerebral del que nunca se recuperó del todo lo alejó de los escenarios que lo convirtieron en uno de los músicos más emblemáticos de la escena del jazz latino. Valentín ganó el premio Grammy en 2003 por el disco Caribbean Jazz Project, que grabó junto a Dave Samuels.

El 5 octubre del 2012 la administración municipal de Mayagüez, le rindió un homenaje con un concierto en el Teatro Yagüez y le donó al artista 10 mil dólares para ayudar en su rehabilitación. “Es un orgullo y le doy las gracias de corazón”, articuló con dificultad Valentín esa noche desde el escenario del Teatro Yagüez, emocionado por el homenaje y el donativo del Gobierno Municipal.

Considerado uno de los flautistas de jazz latino más importantes de la historia, por su técnica, su ritmo y su vasto conocimiento musical, Valentín hizo historia al ser el primer músico firmado por la prestigiosa disquera GRP. Con ese sello, grabó 16 álbumes bajo su nombre, incluyendo “Legends”, “The Hawk”, “Land of the Third Eye”, “Pied Piper”, “In Love’s Time”, “Flute Juice”, “Kalahari” y “Red Sun”, entre otros.

Esas producciones, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, “combinan la intensidad de las cadencias latinas con influencias del pop, el R&B, la música brasileña y el “smooth jazz”.