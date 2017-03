Superintendente de la Policía asegura Operaciones Tácticas ya no intervendrá con manifestantes en Peñuelas

PEÑUELAS – La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, le aseguró a líderes del grupo de manifestantes contra el depósito de cenizas en Peñuelas que sus agentes no volverán a intervenir con éstos, toda vez que una decisión judicial estableció que los camiones no deben depositar el producto en ese lugar, informó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.

Alvarado Guzmán indicó en declaraciones escritas que en la reunión celebrada el viernes pasado, “la coronela nos dijo que los asuntos legales han evolucionado y que cuando la Policía intervino, fue basado en una orden judicial que los obligaba. Ante la decisión del Tribunal Supremo, avalando las ordenanzas municipales que prohíben el uso de las cenizas tóxicas de carbón, la policía ya no está obligada a intervenir. Según la Coronela, la acción le tocaría en primera instancia al alcalde, Walter Torres. Pero, le fuimos enfáticos de que si la carbonera AES volviera a intentar enviar sus desperdicios tóxicos a Peñuelas, allí estaremos deteniendo los camiones nuevamente”.

En la reunión se le relató a la Coronela lo que consideran como una actuación de la Policía ‘incomprensible’ durante su intervención en Peñuelas, el año pasado. “La selectividad al momento de grabar o intervenir con los manifestantes, la parcialidad de la uniformada a favor de la carbonera AES y los camioneros que fueron hasta escoltados desde antes de llegar a Peñuelas, y los arrestos “preventivos” o ilegales fueron algunos de los temas discutidos con la coronela. Le explicamos que por eso vimos con suspicacia su visita en diciembre al área del vertedero en Peñuelas, igual que la forma tan rápida en la que se reunió con el abogado de EC Waste”, mencionó el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Manolo Díaz.

Sobre esa reunión con la representación legal del vertedero de Peñuelas, la superintendente Hernández les informó que la misma fue coordinada desde Fortaleza, se indicó.

Por su parte, Jimmy Borrero y Yanina Moreno, portavoces del Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, trajeron a consideración de Hernádez otros asuntos discutidos previamente con el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, como la negativa a radicar querellas en su nombre. “Nosotros quisimos hacer querellas contra los camioneros y la Policía no quiso tomarlas. Ese es su trabajo y se negaron a hacerlo”, expresó Borrero.

Trajeron a la mesa que agentes de la Policía supuestamente no permitieron que se le prestara atención médica a un manifestante que había sido golpeado por un camión que cargaba cenizas. “La Policía tiene que garantizar la salud de los manifestantes y tienen que permitir que sean atendidos en cualquier circunstancia. De igual forma, la policía debe vigilar y evitar que agentes privados armados, amenacen el espacio personal durante o fuera de las manifestaciones, tomando fotos o videos de los manifestantes o incluso yendo a los hogares de las personas. Lo habíamos hablado con el Monitor y se lo recalcamos ahora a la coronela”, manifestó Yanina Moreno.