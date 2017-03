Spielberg rodará una película sobre los ‘papeles del Pentágono’

El filme, que se llamará ‘The Post’ será interpretado por Tom Hanks y Meryl Streep que encarnarán a Ben Bradlee y Katherine Graham

Steven Spielberg vuelve sobre un capítulo de la historia reciente de Estados Unidos, con su actor fetiche (Tom Hanks) y en un momento en que la libertad de prensa está amenazada en todo el mundo, en especial por la Casa Blanca de Donald Trump. Así que según el medio especializado Deadline, el nuevo proyecto del cineasta se llamará The Post y girará en torno a la batalla legal que libró The Washington Post para publicar los llamados “papeles del Pentágono” en 1971.

Hanks interpretará a mítico director del Post, Ben Bradlee, y Meryl Streep a su no menos mítica propietaria, Katherine Graham, que al decidir -junto a diarios como The New York Times- publicar los documentos secretos del Pentágono que demostraban que al menos dos Administraciones estadounidenses habían mentido sobre su implicación en Vietnam entre 1945 y 1967, se granjearon la enemistad del Gobierno de Nixon que quería impedir que salieran a la luz. La fuente de la filtración, el analista del Pentágono Daniel Ellsberg, fue arrestado y acusado de conspiración y espionaje. Los papeles del Pentágono provocaron un debate por la libertad de prensa que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, al final, falló a favor de los medios lo que, sin embargo, no acabó con la guerra.

Esta sería la segunda vez que Bradlee y Graham, una de las parejas más célebres del periodismo, aparecen en una película tras Todos los hombres del presidente (1976) centrada en el escándalo Watergate, aunque en esta casi todo el protagonismo recaía en Robert Redford y Dustin Hoffman y la cuarta colaboración entre Spielberg y Hanks tras Salvar al soldado Ryan (1998), La terminal (2004) o El puente de los espías (2015).

Tras estrenar en 2016 el filme de tono infantil The BFG, Spielberg tiene en el horizonte el largometraje de ciencia-ficción Ready Player One; el drama histórico The Kidnapping of Edgardo Mortara, con el guatemalteco Óscar Isaac como protagonista; y la quinta parte de Indiana Jones, de nuevo con Harrison Ford como estrella.