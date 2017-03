Se reanuda acción hípica tras superar imperfectos en sistema de apuestas

SAN JUAN – Ya reparada la avería tecnológica que ocasionó la suspensión del cartel hípico del sábado, el administrador hípico, José Maymó Azize, informó que el cartel pautado para el domingo a las 2:45 de la tarde comenzará tal y como está pautado.

La suspensión de las carreras respondió a que para el mediodía del sábado, el 90 por ciento de las agencias hípicas en la Isla no estaban transmitiendo sus números al servidor principal del hipódromo y no podían ser contabilizadas a nivel central. “Las apuestas no estaban entrando al sistema y sin apuestas no podemos celebrar las carreras tomando en cuenta que la actividad hípica en Puerto Rico, además de ser un hermoso deporte, se nutre precisamente de la jugada de nuestro hípico apostador” manifestó en declaraciones escritas Maymó Azize, quien aclaró que las más recientes suspensiones de días de carreras habían sido provocadas por asuntos meteorológicos.

El cartel del sábado 4 de marzo fue recalendarizado este martes, 7. Según el licenciado Maymó Azize, la decisión de seleccionar la nueva fecha “tampoco fue fácil, pero para tomarla conversamos con los diferentes componentes de nuestra industria, entiéndase veterinarios oficiales y autorizados, representantes de grupos de dueños, nuestro Secretario de Carreras, así como con los representantes de Hipódromo Camarero.”

Lo que hasta el momento ha sido catalogado como una avería en la demarcación entre donde entra el circuito de fibra al hipódromo y el enrutador de éste, fue reparada de manera alterna bastante rápido, según se indicó. Sin embargo, la reprogramación de los sistemas tomó más tiempo de lo deseado. Por lo que, tomando en cuenta aspectos de importancia como el de la medicación de los ejemplares que participarían en el cartel, así como el interés y el derecho de los apostadores, el cartel fue suspendido llegadas las 4:30 de la tarde, se dijo

“Desde el mismísimo primer instante que fuimos notificados de esta lamentable situación, atendimos en primer orden el asunto de la medicación. No queríamos que los ejemplares de carreras que habían sido medicados con Lasix desde las 10:40 de la mañana tuvieran que participar pasadas seis horas, cuando ya comenzaban a experimentar una disminución del beneficio de dicho medicamento”, mencionó el ejecutivo del deporte hípico.

Según se explicó, el Lasix es un diurético, el único permitido en su clase a ser utilizado el mismo día de carreras, cuyo fin es prevenir hemorragias pulmonares que pudieran ser causadas por el ejercicio al que son sometidos los ejemplares de carrera.

Por otro lado, Maymó Azize mencnió que “temíamos que los apostadores, cansados de esperar por el restablecimiento del sistema o por compromisos personales, se vieran obligados a abandonar las agencias hípicas alrededor de la isla, viéndose impedidos de realizar sus jugadas”. Además, juega un papel importante el efecto de la espera sobre los jinetes, quienes constantemente tienen que someterse a estrictos planes de alimentación en aras de poder estar en el peso deseado.