Rivera Marín dice activo el Grupo de Trabajo Multisectorial-Fondos de Salud

SAN JUAN – El secretario de Estado, Luis Rivera Marín anunció el jueves en la Conferencia de Salud de la Cámara de Comercio que el grupo de trabajo multisectorial creado mediante una Orden Ejecutiva del gobernador, Ricardo Rosselló en unión a la comisionada residente, Jenniffer González, las Comisiones de Salud de Cámara y el Senado de la legislatura y la Oficina de Asuntos Federales en Washington, PRFAA, para que Puerto Rico sea incluido en la nueva legislación del American Healthcare Act.

“Estamos bien activos en el grupo multisectorial para lograr la integración de Puerto Rico en el proyecto de ley promovido en el Congreso, el American Healthcare Act. El proyecto presentado no incluye a los territorios que han sido discriminados por su condición territorial. De igual forma ocurrió cuando se introdujo el Patient Protection and Affordable Care Act (Obamacare) en el Congreso y luego fue incluido. Sin embargo, la pasada administración no logró la asignación de fondos adicionales a los originalmente destinados hasta 2010, y se gastaron aceleradamente”, explicó Rivera Marín en declaraciones escritas.

“Nuestro trabajo está basado en todos hablar con una sola voz y en plena coordinación con la comisionada residente, Jenniffer González y la oficina de PRFAA en la capital federal. Como resultado de este esfuerzo del Comité creado por el Gobernador Rosselló, ya se está viendo un compromiso del congresista Paul Ryan junto a otros líderes congresionales en atender los reclamos del gobierno y el sector privado de Puerto Rico en favor de una urgente solución legislativa que sea sostenible y equitativa”, puntualizó el secretario de estado.

“Por último, tenemos como una alta prioridad el establecer el “Medicaid Management Information System” y el “Medicaid Fraud Control Unit” que le dará una mayor confianza al gobierno federal en el uso de los fondos federales para salud en Puerto Rico”, concluyó Rivera Marín.