Representante entiende que compra del helicóptero “se había plancha’o” antes de que se declara emergencia

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales Rodríguez, alegó el jueves que desde el mes de mayo de 2016, la pasada administración había decidido adquirir un helicóptero para dar transportación aérea a pacientes.

Morales Rodríguez llegó a esa conclusión, luego del testimonio en vista pública conjunta con la Comisión de Gobierno, de la exdirectora del Cuerpo de Emergencia Médicas, Rosana Otaño López.

“Hemos podido comprobar que desde mayo se estaba hablando de la compra de un helicóptero y es el 8 de agosto que la secretaria del Departamento de Salud le ordena a Otaño, que redactara una comunicación declarando que había una emergencia y que era necesario la compra de un helicóptero”, afirmó el representante en declaraciones escritas.

Según el representante, a pesar de la determinación del gobierno, el 22 de julio se había llegado a un acuerdo de entendimiento con Aeromed, compañía que presta servicios de ambulancia aérea, para que continuara los servicios a los pacientes de Mi Salud.

Otaño López declaró que en una reunión, celebrada el 31 de mayo el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, mencionó el tema de la adquisición de un helicóptero, por lo que el 13 de junio se iniciaron las reuniones con personal de Emergencias Médicas y la Policía, entre otras agencias, para estudiar alternativas para la adquisición de la aeronave, cuyo costo ascendió a 8 millones de dólares. Al momento, la aeronave no está en funcionamiento, porque le faltan unos permisos.

La entonces funcionaria fue invitada el 5 de agosto de 2016, a una reunión del Consejo de Salud, en la cual el exgobernador Alejandro García Padilla habló sobre la compra del helicóptero.

“Yo fui invitada en esa ocasión porque se iba a discutir la necesidad del helicóptero en ese consejo, según mis notas, se refería sobre la necesidad por la emergencia que había, ya que no se había llegado a acuerdos todavía con la compañía privada”, expuso Otaño López.

En esa reunión, la exsecretaria de Salud, Ana Ríus estuvo presente.

“En esa reunión, que se llevó a cabo a las 9:30 de la mañana, si invitaron a la doctora Ríus y ya a las 12 del día se había determinado que le iban a comprar un helicóptero a Ecolift. Ya todo estaba decidido por lo que memorando era para justificar la compra de esta aeronave”, manifestó Morales Rodríguez.

De acuerdo con el representante, el contrato, entre Ecolift y el Departamento de Salud, fue finalmente firmado en septiembre pero no fue registrado en la Oficina del Contralor hasta el 2 de noviembre por lo que no se podía realizar los pagos hasta que el documento no fuera registrado.

El presidente de la Comisión de Salud indicó que continuaran con las vistas públicas hasta que se aclare la compra del equipo.