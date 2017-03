Rectora de Río Piedras dice que el miércoles “será un día normal de trabajo”

SAN JUAN – La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), Carmen Rivera Vega, informó que el miércoles será “un día normal de trabajo”.

“Ante el estado de situación actual, no estaré decretando un receso administrativo y académico en el Recinto de Río Piedras. Conforme al calendario académico, este miércoles, 29 de marzo de 2017, es un día lectivo regular. Insto al personal docente y al no docente a presentarse a trabajar. Ahora bien, en el marco de la Política Institucional Sobre la Convivencia en la Universidad de Puerto Rico (Certificación Número 38, 2015-2016, de la Junta de Gobierno), para el caso en que los accesos al Recinto se vean restringidos, reiteramos la importancia de evitar acciones que promuevan el conflicto y la violencia”, expresó la rectora interina en declaraciones escritas.

Rivera Vega alegó que la razón para no extender el receso académico fue por la negativa de la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Wilmarí de Jesús de reunirse.

“Hemos intentado mediante varias llamadas y peticiones reunirnos en persona para continuar el diálogo que no prosperó en la noche de ayer. Lamentablemente, su única respuesta a nuestra convocatoria fue que no está disponible para dialogar en persona, ni tampoco estaría disponible ningún representante estudiantil. La razón provista por fue que ´podremos estar vía telefónica, pero no presencialmente´”, alegó la rectora.

Mencionó que los representantes claustrales del Comité de Diálogo y Mediación del Senado Académico y sus miembros ex oficio, evaluaron la solicitud de la presidenta del CGE de conversar por teléfono, y “recomendaron no dar una reunión telefónica por la importancia que tiene el contacto personal con los participantes de una mediación. Ello, para facilitar un diálogo franco y abierto con la seguridad de que la conversación se limita a las personas en la mesa”.

“Para nosotros es muy lamentable que dentro del entorno universitario se haya cerrado esta oportunidad, considerando la apertura al diálogo que he mantenido desde mi primer día de gestión como rectora interina. También es lamentable que no se le haya dado paso a la realización de un Congreso Multisectorial, según se aprobó tanto en el Senado Académico como en la Asamblea del Claustro, que a su vez abría un espacio de información, análisis y reflexión en torno a los retos que enfrentamos como institución”, señaló la rectora interina.

Entretanto, la presidenta del CGE, Wilmarí de Jesús, alegó que fue la administración del Recinto de Rio Piedras la que cerró el canal del diálogo.