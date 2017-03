Quince mil millones de dólares es el déficit actuarial del Sistema de Retiro de Maestros

EL CAPITOLIO – En medio de una vista pública en el Senado, se reveló el miércoles, la magnitud del déficit actuarial dentro del Sistema de Retiro de Maestros (SRM), que ronda unos quince mil millones de dólares.

“Si los maestros que aportan actualmente se retiran el día de hoy, esa es la cantidad que haríá falta para pagar esas pensiones”, dijo Armando Rivera Díaz, director ejecutivo del SRM, a preguntas de la prensa.

“Quince mil millones de dólares”, contestó Rivera Díaz, quien añadió que necesitan completar los estados financieros actuariales.

Al momento, aseguró que se completó el estado financiero del 2015.

Explicó que de mantenerse el SRM como está el próximo año tendrán un déficit de 380 millones cuando la obligación en pensiones para el próximo año sobrepasan los 80 millones de dólares.

Cuestionado sobre si el Gobierno reduce la aportación al SRM, Rivera Díaz respondió que “sería desastroso”.

Rivera Díaz, hizo un llamado a la Legislatura para identificar fondos adicionales que ayuden a solventar el Sistema de Retiro para Maestros. Durante la Vista Pública de la Comisión de Gobierno, hubo consenso en trabajar medidas adicionales que aporten alternativas a las ya identificadas por el Ejecutivo.

Entretanto, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz coincidió con Rivera Díaz, en que será desastroso para los maestros la reducción a sus pensiones y reclamó al gobierno de Puerto Rico que tome las medidas necesarias para evitarlo.

“Plantear que sólo se afectarán las pensiones de 2,000 dólares en adelante, no es cierto, pues todos los aumentos establecidos en servicios públicos, tales como marbetes, seguro de ACAA, tablillas de auto, peajes y otros, impactan a toda la población. A eso le añades que si el gobierno no toman en consideración que el maestro pensionado no tiene seguro social ni medicare, estás creando una situación de desigualdad y empobrecimiento mayor que la que sufrirá el resto de los empleados públicos retirados que sí reciben esos beneficios”, sentenció la líder magisterial en declaraciones escritas.

Rivera Díaz, se expresó confiado en que las futuras medidas a implantarse por la Administración del gobernador, Ricardo Rosselló puedan alargar la vida del Sistema. “Estoy confiado en que podamos junto al Ejecutivo, Legislativo y el sector Sindical, encontrar un consenso por el bien común de nuestros maestros. Tenemos que ser justos y sensibles con esta población que solo depende de la pensión, ya que no cotizan al Seguro Social. Sé que es prioridad para el señor Gobernador y confío en su compromiso. Actualmente, la pensión promedio de un maestro es de 1,476 al mes o 17,712 dólares al año.

Por otro lado, el director ejecutivo del Sistema de Retiro para Maestros, hizo un llamado para atender además, un posible alza salarial para los maestros y que puedan cotizar para el Seguro Social. Agradezco a los Senadores Romero Lugo y Padilla Alvelo, por su apertura y disposición para atender con prioridad la difícil situación de los maestros y su Sistema de Retiro.