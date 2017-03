Puerto Rico tiene que unirse, ese es el mensaje de la novena boricua luego de la gesta del Clásico Mundial de Béisbol

CAROLINA – Lograr la unidad de los puertorriqueños era la meta principal del equipo nacional de Puerto Rico, subcampeones del Clásico Mundial del Béisbol.

“Fueron dos semanas positivas, no solamente para nosotros sino para todo Puerto Rico. Esa era la idea, decir que íbamos a unirnos por Puerto Rico. Gracias a Dios que llegamos a la final, no pudimos ganar, pero logramos muchas cosas positivas”, dijo el capitán del equipo de Puerto Rico, Yadier Molina.

El receptor de los Cardenales de San Luis insistió en que los padres tienen que ejercer un rol fundamental en el desarrollo de sus hijos.

“Lo único que yo les pido es su compromiso con sus hijos. Que no los dejen solos, que no les den un videojuego y los dejen. Los padres tienen que comprometerse con sus hijos. Nosotros jugamos para Puerto Rico y para los niños para que vean que, si se puede, para que vean que vamos a mejorar”, añadió.

Por su parte, el dirigente nacional Edwin Rodríguez insistió en el tema de la unidad de todos los puertorriqueños.

“Puerto Rico tiene que unirse. Tenemos que echar a este país pa’ lante. Si es por medio del deporte, que sea por medio del deporte. Este país tiene que estar unido. Independientemente de las diferencias que son buenas, pero tienen que hacerse con respeto. Y este país tiene que captar este mensaje”, sentenció. Rodríguez.

A pesar del mensaje de unidad, Rodríguez criticó severamente el trato que le dio el ‘Major League Baseball’ al equipo de Puerto Rico, por entre otras cosas no querer que los jugadores viajara a la Isla a celebrar.

“Nosotros no pretendemos que lo entiendan, porque no importa cuánto se lo expliquemos, no lo van a entender”, mencionó.

Otro incidente con la organización de béisbol fue narrada por el entrenador Carlos Baerga. Expuso que se suponía que las medallas se las entregaran junto a los campeones en el terreno de juego, no obstante, le indicaron al equipo de Puerto Rico que las preseas estaban en el camerino.

La novena boricua perdió 8 a 0 frente al equipo de Estados Unidos. El equipo llegó invicto en 7 partidos, hasta la final que se jugó en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California.

En Puerto Rico, fueron recibidos cerca del mediodía por funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín partieron en caravana hasta el Distrito de Convenciones, donde culminaron con una fiesta de pueblo.