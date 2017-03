Proyecto podría hacer compulsorio que maestros se adiestren para trabajar con niños de educación especial

EL CAPITOLIO – El Proyecto de la Cámara 861 del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nestor Alonzo Vega, podría establecer el que los maestros de las escuelas públicas del País sean adiestrados para atender a niños de educación especial, según reveló el martes.

“La situación acontecida en Corozal, donde una maestra de Kindergarten mordió a un niño de educación especial, demuestra, sin lugar a dudas, que resulta imperativo que el Departamento de Educación desarrolle e implemente un plan a corto y largo plazo para establecer talleres de capacitación continuos para el personal docente, con el objetivo primordial de que estos conozcan cómo atender efectivamente cualquier manifestación de crisis en un estudiante”, explicó el representante en declaraciones escritas.

Asimismo dejó establecido que la capacitación sería a través de talleres de educación contínua.

“No podemos reaccionar sin conocimiento, por eso tenemos que brindarle a nuestros maestros las herramientas para que manejen cualquier crisis con los estudiantes”, señaló el también Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes.

Aseguró que a pesar de los esfuerzos que se han implementado para adiestrar a los maestros para atender distintos escenarios educativos y manejo de crisis, hoy día los educadores continúan confrontando problemas en el manejo de los estudiantes con necesidades especiales en el salón de clases.

“El maestro tiene que estar preparado para lidiar con crisis en un estudiante, independientemente si el mismo cursa estudios en la corriente de educación especial o no. Para evitar que incidentes tan lamentable como este se repitan en el futuro, es importante que el departamento imparta estos cursos o talleres de capacitación y adiestramiento de manera compulsoria a todos los maestros, no sólo a aquellos que estén certificados como maestros de educación especial así también como al personal no docente del Departamento que tenga presencia constante en la comunidad escolar”, declaró.

Informes oficiales del Departamento de Educación (DE) sostienen que el 80 por ciento de los estudiantes que pertenecen al Programa de Educación Especial son parte de los salones de clases egulares, y por lo tanto, se investigarán los protocolos utilizados de la agencia para lidiar con las crisis que podrían surgir dentro de las aulas, concluyó el representante.