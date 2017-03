Presidente del PPD en Guaynabo dice que Rosselló sabía de la demanda contra O’Neill

GUAYNABO – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo ‘Richie’ Vicéns Salgado, reaccionó sorprendido el miércoles, ante las alegaciones del gobernador Ricardo Rosselló, quien expresó el martes que no se había pronunciado antes sobre el caso de hostigamiento de Héctor O’Neill porque no sabía nada del caso.

“Sería que el gobernador Rosselló no leía la prensa en el pasado proceso electoral. Tres días antes de las elecciones pasadas este servidor solicitó la renuncia de O’Neill por este asunto de depravación moral. Mis declaraciones se publicaron en la prensa y ese mismo sábado 5 de noviembre, Rosselló se fue de caravana política con el Alcalde de Guaynabo desde La Muda hasta Bayamón. Tiempo tuvieron para hablar del caso, Rosselló no tenía que esperar al Festival de la Patita de Cerdo en marzo para llamar a Héctor O’Neill”, aseguró Vicéns Salgado, en declaraciones escritas.

El líder popular guaynabeño hizo referencia a las denuncias transmitidas por un noticiero local (Telenoticias), donde un exoficial de seguridad del alcalde supuestamente corroboró las declaraciones de la mujer policía que llevó una demanda ante el Departamento del Trabajo Federal y que ahora es tema principal en noticieros y redes sociales.

“En aquel momento, el hoy gobernador declaró como presidente del PNP, que la demanda de la mujer policía no estaba juramentada. Y eso no es cierto. El documento presentado por el noticiario evidencia lo contrario. La demanda ante el Departamento del Trabajo Federal sí estaba juramentada. Claro, si la situación hubiera involucrado a un alcalde del Partido Popular Democrático, las reacciones hubieran sido otras. Es una vergüenza que las mujeres del liderato del PNP han mantenido un silencio cómplice en este terrible caso de agresión y discrimen laboral contra una mujer”, finalizó Vicens.