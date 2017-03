Presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico felicita a la novena boricua por lograr elpase a la segunda ronda del Clásico Mundial

SAN JUAN – El Presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente, el Héctor Rivera Cruz, el domingo al equipo representativo de la Isla en el Clásico Mundial de Béisbol, tras concluir invictos su participación en la primera ronda del Grupo D celebrada en México.

“Felicito al gerente general de la novena, Alex Cora; al dirigente, Edwin Rodríguez, así como a su cuerpo écnico y todos sus jugadores por el excelente trabajo desempeñado. Estos muchachos sacaron la cara por la Patria. Los felicito por la calidad del béisbol profesional que han demostrado, por el talento y el profesionalismo de nuestros jugadores en el terreno de juego. Felicidades a todos por esta extraordinaria demostración y por sus victorias en esta primera etapa del Clásico.” expresó el licenciado Rivera Cruz, a través de declaraciones escritas.

Por su parte, el dirigente Boricua confesó que “una cosa es imaginarte este equipo y otra cosa es verlo jugar. Puerto Rico ha ganado sus últimos seis juegos aquí en México. Los últimos tres de la Serie del Caribe 2017 en Culiacán, y los primeros tres de la primera ronda de este Clásico en Guadalajara. La energía que ha generado la juventud de este equipo, junto a la energía en el terreno de juego de un veterano como Ángel Pagán, del liderato de un Yadier Molina y un Carlos Beltrán, es una combinación envidiable y nuestro trabajo realmente es controlarlos, para mantener los niveles de energía en el nivel deseado”.

“Este es un equipo bien balanceado. Tienen el poder, tiene buenos bateadores, la velocidad, ofensivamente lo tiene todo. Ni tan siquiera hemos tenido que ejecutar jugadas de bateo y corrido o toques de bolas, aunque con el talento que tienen, no tengo la menor duda que lo harían sin problemas”, sostuvo ”, añadió quien fue descrito como el único mentor boricua que ha participado en esa capacidad en las Grandes Ligas.

Rodríguez, quien ha estado al frente de la novena puertorriqueña en los dos últimos Clásicos, dijo al comparar ambas campañas que “lo he hablado con Carlos Delgado, Yadier Molina y Carlos Beltrán, que también participaron en el 2013, y la conclusión es que este grupo es más talentoso. Llama la atención, inclusive las edades de esos talentos. Precisamente ese talento, a tan temprana edad, es lo que nos da la estabilidad necesaria en el equipo. De hecho, ellos saben, con toda seguridad, que serán nuestros representantes, por lo menos, para las próximas tres ediciones de este Clásico”.

En cuanto a las restricciones que ha representado que al mismo tiempo haya entrenamiento de primavera en las Grandes Ligas, Rodríguez explicó que “es un torneo bien complicado. Uno tiene que combinar, primero, el talento disponible. Luego, hay que evaluar en qué etapa de condición física se encuentran estos talentos. Recuerda que en marzo es cuando se reportan los jugadores de posición a estos entrenamientos. Entonces le pedimos a ellos que jueguen a nivel de Serie de Campeonato y eso no es tan fácil como la gente piensa. De hecho, es peligroso tanto para los jugadores, como para la organizaciones que pertenecen y todo esto, lo tenemos que tener en nuestra consideración al momento de tomar decisiones”.