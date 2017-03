Presidenta de la AMPR cataloga como golpe fuerte para el magisterio reducción de jornada

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, catalogó como un golpe fuerte para el magisterio, la reducción de dos días de jornada propuesta el miércoles por la Junta de Control Fiscal, en aras de lograr economías en el gasto gubernamental.

“Estamos preocupados. Ya hay maestros que se preguntan ‘qué vamos a hacer’. Es un golpe muy fuerte para el magisterio, hay gente hasta llorando”, sostuvo la líder magisterial, con su ánimo afectado.

Díaz mencionó que si el salario de los maestros, de 1,750 dólares al mes, el cual no se revisa desde el 2008, no es suficiente, tendrán muchos que optar por radicar quiebras, ya que no tendrán dinero para cubrir sus gastos. Y recordó que muchos pagan hasta 300 y 400 dólares mensuales de préstamos que hicieron para poder pagar la carrera magisterial que se les exigió en el pasado. “ No podrán subsistir si se le quitan días”, advirtió la líder magisterial.

Por otra parte, está las horas contacto con los estudiantes requeridas por ley. “Tampoco se han fijado en la educación de los niños. La ley dice que son 180 días de clase. Actualmente no se pueden llevar a excursiones socioeducativas por no sacarlos de las clases. Además, se estaría exponiendo, a muchos de ellos, a permanecer en comunidades tóxicas, violentas. Hay muchos que la única comida del día es la del comedor escolar. Se van a dejar sin alimento”, lamentó Díaz, quien preside el organismo que representa sindicalmente a los maestros.

El miercoles tarscendió que la Junta de Control Fiscal propuso unareducció en l ajornada del personalguberamental de cuatro días al mes, y dos para los maestros.