Presentan legislación para prevenir muertes por sobredosis de opioides

EL CAPITOLIO – Los senadores Eduardo Bhatia y Miguel Pereira junto al senador independiente José Vargas Vidot presentaron el lunes, un proyecto de ley que establecería un método salubrista de avanzada para atender problemas de sobredosis sin que exista temor a sanciones legales.

La medida, que fue aprobada con apoyo tripartita el cuatrienio pasado (PS 1445-2015), proveería protecciones a testigos, personal médico o personas usuarias de drogas que atiendan a una víctima de sobredosis de opiatos.

“Volvemos a una segunda vuelta por el interés humano de salvar vidas. Con la presentación de este proyecto e insistimos en la aprobación tanto en Senado y Cámara de esta medida que en el pasado cuatrienio contó con el aval de senadores de todos los partidos. Este proyecto atiende un problema médico con una visión salubrista”, sostuvo Bhatia en conferencia de prensa.

Además de proteger a personas sufriendo de sobredosis que soliciten u ofrezcan asistencia médica de emergencia, permite el uso del medicamento naloxona por personas que no sean profesionales de la salud. La naloxona es un medicamento que ya se utiliza con éxito en Estados Unidos desde 1996, así como en otros países, y que se usa para detener el efecto de los opiatos en el cerebro, evitando que la víctima muera al detenerse su sistema respiratorio.

El proyecto dispone además que el Departamento de Salud (DS) establezca un programa de Prevención de Sobredosis de Opiatos. A través de dicho programa, el DS capacitará a organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales para que a su vez orienten al público sobre como detectar una sobredosis de opiatos y facilitar el acceso al antídoto conocido como naloxona.

El lenguaje de la medida legislativa que crearía la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” fue trabajado en el 2015 por la organización sin fines de lucro Iniciativa Comunitaria y por un grupo de expertos puertorriqueños y representantes de organizaciones sin fines de lucro que a diario atienden poblaciones en riesgo. Se trata de una medida vanguardista que además pretende apoderar la sociedad para que participe activamente en la prevención de muerte por sobredosis de drogas legales o ilegales.

El 3 de septiembre de 2015, la medida pasó el cedazo del Senado de Puerto Rico y contó con el apoyo de los senadores del Partido Nuevo Progresista, del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático.

En Estados Unidos cada día mueren 120 personas como resultado de una sobredosis, en su mayoría de forma accidental. Solo en el 2013 se reportaron 46,471 muertes precipitadas por el uso de drogas en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos.

En Puerto Rico, los datos provistos por el Instituto de Ciencias Forenses indican que entre los años 2009 al 2014 se evidenciaron sobre 950 muertes por intoxicación de opiatos, cocaína, alcohol y otras sustancias controladas. Esto es un promedio de 200 muertes anuales, en su mayoría varones entre las edades de 19 a 60 años.

“La enfermedad de la adicción problemática, no debe de convertirse en una sentencia de muerte ante el paredón de la indiferencia. La ausencia de políticas sensibles afecta la mirada directa hacia una humanidad que suele esconderse debajo de nuestros prejuicios y acciones punitivas, las organizaciones comunitarias estamos de frente a esa realidad pero desprovistas de una herramienta que pueda cambiar la fatalidad de una sobredosis. Esta pieza legislativa es humanitaria sin embargo, abre el espacio para la implantación de una ecuación que siempre tiene garantía de éxito, la ciencia acompañada del sentimiento” indicó el senador José Vargas Vidot.

“Cuando una persona es víctima de una sobredosis por lo regular está acompañada, ya sea de un amigo, de un familiar o de otro adicto pero el temor a que puedan ser procesados criminalmente por la droga que tengan en ese momento o por las circunstancias en las que se encuentran contribuye a que no se llame a las autoridades por ayuda. Lo que deseamos con esta iniciativa es salvar vidas. Que en momentos como esos, no exista el temor para pedir o dar ayuda”, sentenció el senador Miguel “Cuco” Pereira.