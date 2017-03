PPD dice que la Junta “se allanó al milagro de Rosselló”

SAN JUAN – El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) cuestionó en la tarde del lunes la forma en que la Junta de Control Fiscal (JCF) terminó allanándose al Plan Fiscal del gobernador Rosselló Nevares, el cual originalmente rechazaron.

“El plan que se presentó el martes pasado, es lo mismo que se aprobó hoy. Que lo que dijeron que el jueves faltaba, hoy falta igual. Que los 77 impuestos que anunciaron el martes, son los mismos que hoy están aprobando con una celebración en Fortaleza. Que los mismos recortes que hicieron el martes son los mismos que están celebrando en Fortaleza. Entonces, o la Junta no sabe lo que está haciendo o le está jugando un juego”, dijo el presidente del PPD, Héctor Ferrer en conferencia de prensa.

“Aquí hubo un milagro”, añadió.

Por su parte, el portavoz popular del Senado, Eduardo Bhatia, expresó que la Junta decidió “empujar la lata” al darle un plazo inicial al Gobierno de Rosselló Nevares hasta junio y luego otro plazo a septiembre.

“La certeza no está ahí y como no está, vamos a dejarlo abierto a ver si ocurre”, expuso.

Entretanto, el portavoz en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández expuso que “prevaleció Rosselló al imponer el peso de la crisis en las personas más necesitadas del país”.

La Junta de Control Fiscal aprobó unánimemente, con enmiendas, el plan fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El director ejecutivo, Ramón Ruiz Comas recomendó a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA que certifique el plan fiscal sujeto a que tomen medidas adicionales sobre el gasto del Gobierno y las pensiones.

Como parte de las enmiendas presentadas al plan fiscal, el Gobierno deberá probar que en el presupuesto del próximo año fiscal, que deberá presentarse en el mes de abril, hay unas medidas para reducir el tamaño del Gobierno, a la misma vez que un plan de liquidez que genere ahorros de 200 millones de dólares y que esa reserva esté establecida al 30 de junio.

Si eso se implanta y se logra, se evitaría que en el mes de septiembre se implante una reducción en la jornada laboral y una eliminación total del Bono de Navidad a los empleados públicos.

“Si se han logrado los ahorros con la implantación de este programa, entonces la Junta en su discreción puede aprobar eliminar parcialmente este programa o no implementarlo, ya que se lograron los ahorros que se estaban proyectando. En esencia, si el Gobierno logra las expectativas de ahorros, que sustituya los ahorros estimados de cerca de 500 millones, de manera que se puedan seguir ofreciendo servicios esenciales, pues no habría que implementar este programa. Si no se logran esos ahorros, pues el Gobierno estaría implementando estos programas porque lo importante es poder seguir ofreciendo esos servicios esenciales”, dijo el director ejecutivo Ramón Ruiz Comas en conferencia de prensa.

Además, para el 2020 tiene que darse una reducción del 10 por ciento en los planes de pensiones del Gobierno, maestros y la Rama Judicial. Tanto los maestros, como los Policías deberán migrar al Seguro Social como parte de las medidas impuestas por la JCF.

Estas enmiendas se incluyen al plan fiscal sometido por Rosselló Nevares, que incluye, entre otras cosas, la congelación de los salarios de los empleados públicos hasta el 2020, la reducción gradual de los subsidios a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico, reducción en los gastos del Plan de Salud del Gobierno, reconfigurar los impuestos a la propiedad mueble, para incluir a sectores que actualmente están exentos del pago al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), aumentos en los impuestos a los cigarrillos, marbetes, la Administración de Compensación de Accidentes Automovilísticos (ACAA), entre otros tipos de sellos gubernamentales, aumento en las multas y la congelación de varios créditos contributivos.

Rosselló Nevares acordó con la JCF enmendar su plan fiscal para revisar las cifras económicas, la proyección de gastos y sobregastos, la cantidad de servicios en el Plan Mi Salud y el tamaño del Gobierno, según explicó Ana Matosantos, integrante de la JCF.

En el tema de la deuda, José Ramón González fue enfático al mencionar que el recorte en el principal será “bastante severo”, para todas las clases de inversionistas.

El recorte propuesto es de un 40 por ciento al principal.

“Habrá que negociar, liderado por el Gobierno y sujeto a nuestra aprobación y en algunos casos sujeto a la aprobación de los tribunales”, sentenció González.

Entretanto, Carlos García mencionó que de ahora en adelante, todos los pagos se regirán por el plan de liquidez que queda incorporado en el plan fiscal certificado por la JCF.

“Cuando un barco se encuentra en medio de una tormenta, el capitán se ve obligado a cortar el mástil y las velas y sacrificar parte de la carga del barco para reducir el riesgo de que el barco se hunda. Todo el mundo tendrá que perder algo, nadie queda exento para evitar que el barco se hunda. Este plan llama a todo el mundo a sacrificarse”, sentencio por su parte, el integrante de la Junta David Skeel, previo a dar su visto bueno al plan.

“El plan llama a los bonistas a sacrificarse, a los empleados públicos, al sistema de educación, al plan de Salud, a los jueces y a los legisladores. Todo el mundo está llamado a sacrificarse”, añadió.