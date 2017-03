Parlamento Europeo pide que se imponga visado a estadounidenses

El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió este jueves volver a imponer temporalmente el requisito de visado a los ciudadanos de Estados Unidos ante la falta de reciprocidad por parte de ese país con todos los ciudadanos comunitarios.

La Eurocámara recordó que la Comisión Europea está obligada legalmente a tomar la medida temporal de exigir visados a los estadounidenses, ya que Washington aún no garantiza un acceso sin necesidad de visado a los ciudadanos de cinco países de la Unión Europea.

En una resolución preparada por la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, el pleno urgió a al Ejecutivo comunitario a adoptar en un plazo de dos meses las medidas legales para ello.

En concreto, son los ciudadanos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumanía los que aún no pueden entrar en Estados Unidos sin visado, mientras que los estadounidenses pueden acceder a los 28 países de la UE sin ese requisito.

De acuerdo con el mecanismo de reciprocidad de visados, si un país tercero no elimina ese requisito a los 24 meses de notificarse la “no reciprocidad”, la Comisión debe adoptar un “acta delegada” -a la que pueden objetar el PE y el Consejo de la UE- para suspender la exención de visados para los ciudadanos de ese Estado durante doce meses.

El PE recordó que, tras notificarse la “no reciprocidad” el 12 de abril de 2014, “la Comisión debería haber actuado antes del 12 de abril de 2016, pero aún no ha tomado ninguna medida legal”.

Igualmente, el Parlamento aludió al caso de Canadá, que aún impone el requisito de visado a los búlgaros y rumanos, aunque ya ha anunciado que lo eliminará el próximo 1 de diciembre.

En abril de 2014, se notificó a la Comisión Europea que cinco países no cumplían la reciprocidad de visados acordada con la UE: Australia, Brunei, Canadá, Japón y Estados Unidos.

Australia, Brunei y Japón ya han eliminado ese requisito para todos los ciudadanos comunitarios, mientras que Canadá lo hará en diciembre.