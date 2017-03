Nadal Power exige que Desarrollo Económico y Comercio explique impacto de congelación de créditos contributivos

SAN JUAN – El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Junta de Planificación (JP) deben explicarle al Senado el impacto en la economía que tendrá la congelación de los créditos contributivos establecida por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), reclamó el legislador José Nadal Power, este domingo.

“El Plan Fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló se basó en unas proyecciones económicas que ahora más que nunca deben ser revisadas para atemperarlas al impacto negativo que tendrá en la economía, la súbita congelación de todos los créditos contributivos ordenada por AAFAF”, indicó el expresidente de la Comisión de Hacienda del Senado, en declaraciones escritas, al tiempo que anunció la radicación de una resolución al respecto.

Nadal Power sostuvo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como la Junta, no sólo deben explicar las consecuencias de las decisiones del equipo financiero del gobernador, sino cómo planifican hacer su labor de promover el desarrollo económico sin poder ofrecer ningún tipo de crédito contributivo, al menos que un comité nombrado por AAFAF lo autorice. En dicho comité no existe representación del equipo económico del Gobernador, destacó el senador popular.

“La existencia de muchos créditos contributivos no se da en un vacío; existen para incentivar la inversión en Puerto Rico, para crear un efecto multiplicador en la economía. Congelar las inversiones en Puerto Rico al negar la disponibilidad de ciertos créditos contributivos, es lo contrario a lo que se debe hacer en estos momentos y constituye un claro ejemplo de políticas de austeridad que pueden acabar con una economía. Sin inversiones no hay demanda ni consume. Por ende, se afectan los recaudos de Hacienda, llevando al País a una situación fiscal y económica aún peor. Es por ello que el Secretario del DDEC y la Presidenta de la JP le deben una explicación a los puertorriqueños”, advirtió el senador.

El legislador sostuvo que resulta muy peligroso para Puerto Rico que el desarrollo económico y las labores del DDEC hayan sido “secuestradas” por la AAFAF. Añadió que anteponer las políticas fiscales a las estrategias de desarrollo económico es un grave error y equivale a poner la carreta delante de los bueyes. “Sin crecimiento económico, no será posible solucionar de manera permanente los retos fiscales del País, se trata de conceptos básicos de economía”, dijo el legislador.

Nadal Power recordó que la Orden Administrativa 2017-01 de AAFAF congela los créditos contributivos bajo la Ley de Desarrollo Turístico, Ley de Incentivos Económicos, Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica, Ley de Construcción o Rehabilitación de Viviendas de Interés Social, entre otras.