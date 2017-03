Más de 70.000 damnificados en Perú: sigue la emergencia por lluvias torrenciales

(CNN Español) – Las lluvias, inundaciones y desbordamientos tienen a Perú en medio de una tragedia: la cifra de damnificados ya asciende a las 72.115 personas, según el boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en la mañana de este viernes. El documento también precisó que, durante la madrugada de ese día, el desprendimiento de rocas en la quebrada de Rayapampa, provincia de Otuzco, dejó 3 muertos, 10 heridos y 2 desaparecidos. El último reporte consolidad de las autoridades, que se difundió este jueves, hablaba de 62 víctimas que perdieron la vida, 170 heridos y 11 desaparecidos.

El pronóstico del tiempo tampoco es alentador. La comunicación del COEN apunta a que se incrementen las lluvias con tormentas en la selva alta norte, central y sur. Lo que afectará a las provincias de Condorcanqui, Alto Amazonas, Moyobamba, Bagua, Oxapampa, La Convención, Manu y Tambopata. Mientras que las lluvias se mantienen en Piura, Paita, San Ignacio, Satipo, Chanchamayo, y Leoncio Prado. La emergencia climática, provocada por un inusual y anómalo calentamiento del agua en las costas peruanas, se ha extendido a todo el país.

Para este jueves 750 distritos de 13 regiones del país estaban declarados en emergencia. Y en la tarde de este viernes, el jefe del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció a medios de comunicación que esta declaratoria también incluirá a 16 distritos de Lima, justamente los que han sido más afectados por los desbordamientos de ríos.

Sin embargo, horas antes el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, descartó en rueda de prensa la posibilidad de declarar el estado de emergencia nacional.

“Todo el Perú no se va a declarar en emergencia. Si bien hay fallecidos y muchos damnificados no es un porcentaje alto de la población del Perú que cifra 32 millones de habitantes”, señaló. Sin embargo, aclaró que “va a haber emergencia parcial en muchos distritos, pero no emergencia nacional, la habría si estuviéramos frente a un gran terremoto y necesitáramos mucha ayuda internacional, de momento no es el caso”.

Y Zavala volvió a mencionar el tema durante su declaración con periodistas: “La mitad del país está declarada en emergencia, pero se declara distrito por distrito y provincia por provincia, porque ahí es donde tenemos que atender, si lo hacemos a nivel nacional distraeríamos recursos en zonas que no están afectadas”

Para hacerle frente a la situación, Kuczynski anunció este viernes que se entregarían 4.400 millones de soles (alrededor de 1.355 millones de dólares) a las regiones para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Se trata de un decreto de emergencia aprobado por el gobierno que busca, justamente, atender la devastadora situación que atraviesa Perú. Según el comunicado publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la medida está dirigida a las intervenciones inmediatas ante los desastres y al estímulo a la economía para que su crecimiento no resulte impactado por las lluvias e inundaciones. De tal manera que el gasto público estará “orientado a la ejecución de actividades y proyectos de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública, así como al mantenimiento preventivo e inversiones mínimas en la infraestructura ya existente”.

¿Qué dispone el decreto de emergencia?

Son 11 medidas las que se contemplan. Pero en concreto, las familias damnificadas, cuyas viviendas hayan resultado colapsadas o inhabitables por las lluvias e inundaciones recibirán un Bono Familiar Habitacional. Quienes se encuentran en una zona de alto riesgo no mitigable serán rebuscados y dicho beneficio será en la modalidad que permite adquirir una vivienda nueva. Mientras que aquellos afectados en zonas de riesgo mitigable podrán reconstruir su residencia, también con el bono.

Según lo reportó la agencia de noticias peruana Andina serán 160 millones los destinados a la reconstrucción de viviendas y entrega de nuevos inmuebles a las familias damnificadas. “Se atenderá a las familias damnificadas con viviendas, es una ayuda directa a los peruanos perjudicados. Al Ministerio de Vivienda le estamos dando facilidades para que realice la evaluación de viviendas colapsadas y las rehabilite”, sostuvo en rueda de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

Además, cada gobierno local que esté en una región declarada en emergencia recibirá 100.000 soles (cerca de 30.802 dólares) hasta que la situación cese. Por su parte, el Ministerio de Vivienda tendrá el poder de adquirir bienes y servicios para entregar módulos temporales de vivienda que atiendan las diferentes circunstancias.

También, el fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales podrá recibir durante todo el año recursos de los gobiernos nacionales y regionales, así como de cooperación técnica internacional. “Dichos recursos se destinarán a financiar actividades, proyectos e intervenciones de reforzamiento para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos; así como para la atención de las emergencias por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, en zonas declaradas en estado de emergencia”.

La salud y la educación también fueron cobijadas por este decreto. El Ministerio de Educación tiene un tope de 200 millones de soles (alrededor de 61,6 millones de dólares) para financiar el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de las escuelas que están en zonas fuertemente golpeadas por las lluvias. La intención es que el servicio educativo no se vea interrumpido. También podrá adquirir el mobiliario, equipos y servicios que hagan falta para implementar y lograr el normal funcionamiento de la educación en los sitios de emergencia. Por su parte, el Ministerio de Salud podrá transferir hasta 200 millones de soles (alrededor de 61,6 millones de dólares) a favor de las instituciones de asistencia médica en los gobierno regionales.

Carretera central, también declarada en emergencia

Durante su intervención, Kuczynski también se refirió a un decreto supremo para declarar la emergencia en la carretera central. Además promoverá el financiamiento de estudios para buscar rutas alternas que no tengan que pasar por zonas de desprendimientos. “En total son 2.500 millones (de soles) –unos 770 millones de dólares– que estarán disponibles desde mañana cuando se publique el decreto para enfrentar la reconstrucción en todos los distritos afectados”, sostuvo el mandatario.

De acuerdo a lo reportado por Andina, el mandatario explicó que desde el Ministerio de Transportes se han hecho una sere de esfuerzos para hacer túneles y desvíos en la carretera. Por lo que “es hora de explorar otras alternativas, de promover otras rutas que sean paralelas o por lo menos eviten los permanentes huaicos”.

Voluntarios para la reconstrucción

Además, Kuczynski aseguró que desde el 1 de abril empezará a regir un programa de voluntariado para reconstruir los sistemas de agua y saneamiento afectados por las lluvias e inundaciones.

De acuerdo a lo que citó Andina, el proyecto estará destinado a ingenieros, especialmente a quienes se hayan graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). También calculó que la reparación de los daños exigirá tiempo y trabajo, por lo que la segunda mitad del año contará con empleos. “Queremos promover trabajos bien remunerados, con tecnificación”, precisó.

Inasistencias al trabajo están justificadas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció a través de un breve comunicado que los días y horas dejados de laborar por “los desastres naturales” que han afectado al país no pueden ser considerados como “inasistencias o tardanzas injustificadas”. Aún así, el tiempo de no comparecencia al empleo deberá ser compensado.