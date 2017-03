Inicia nueva campaña de March of Dimes Puerto Rico

SAN JUAN – March of Dimes Puerto Rico, anunció el sábado que el próximo lunes, 6 de marzo iniciarán su campaña de estampitas 2017, en la cadena de establecimientos de comida rápida, Church’s Chicken.

Este año las estampitas tendrán nuevamente las imágenes de dos familias puertorriqueñas.

La primera familia es Valedón-Rodríguez, cuya hija, Alexa, nació a las 29 semanas de gestación y estuvo 45 días en la unidad de intensivo neonatal (NICU). Alexa logró superar esa difícil etapa, y hoy, a sus 10 años, junto a sus padres Yamila y Alexis, continua superando retos.

La segunda familia es Torres-Vázquez. La conocida reportera Aixa Vázquez con su esposo Mario y sus gemelos Leonardo y Lorenzo, los cuales nacieron a las 38 semanas, también forman parte de esta campaña. Los gemelos, aunque nacieron antes de término, hoy son bebés saludables.

“A través de esta campaña el público tiene la oportunidad de aportar el donativo de un dólar a March of Dimes en cualquiera de los restaurantes Church’s y a cambio se le entregará la estampita. Los fondos recaudados ayudarán a continuar los trabajos de la investigación y educación para prevenir la prematurez en Puerto Rico. En el 2016, Church’s Chicken aportó a March of Dimes la cantidad de $99,500”, explicó mediante declaraciones escritas la directora ejecutiva de March of Dimes Puerto Rico, Alma Seda.

Por su parte, el presidente de la Marcha por los Bebés de March of Dimes PR y vicepresidente Sénior de Mercadeo de Church’s Chicken en Puerto Rico, Felipe Flores, sostuvo que “nuestros bebés puertorriqueños son lo más preciado que tenemos como pueblo. Es vital que todas las familias reciban ayuda en un momento tan difícil como lo es el nacimiento prematuro. March of Dimes hace eso y más. Church’s apoya diciendo presente por cuarto año consecutivo”.

Posteriormente, durante el año, varias empresas se unirán a la campaña de estampitas.

El presidente de la Junta de Directores de MOD, Juan L. Salgado, afirmó que la meta de la entidad es bajar la tasa de nacimientos de niños prematuros en un 8% para el 2020.

Para más información sobre March of Dimes puede llamar al (787)765-6052 o visitar la página www.marchofdimes.org o www.nacersano.org.