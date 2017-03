Hospital Auxilio Mutuo realiza el primer trasplante alogénico de Médula Ósea en un paciente adulto

SAN JUAN – Los directivos del Hospital Auxilio Mutuo anunciaron el jueves, la realización del primer trasplante alogénico de medula ósea en un paciente adulto en Puerto Rico.

El procedimiento estuvo liderado por el doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo. Este es un momento histórico de la medicina en Puerto Rico. De ahora en adelante, decenas de pacientes que tenían que salir de la Isla para ser atendidos, podrán recibir aquí su cuidado médico.

“En Auxilio Mutuo tenemos un compromiso con la innovación. Nos enfocamos en ser precursores al proveer nuevos servicios y tratamientos de salud especializados. Hemos hecho realidad el que un paciente adulto pueda realizarse el trasplante alogénico aquí, marcando un hito en la historia de la medicina en Puerto Rico con nuestro programa de Trasplante de Médula Ósea. Contamos con una facultad médica de alto nivel encabezada por el doctor Alexis Cruz en la unidad de Medula Ósea y el doctor Fernando Cabanillas, director de Auxilio Centro de Cáncer”, explicó el licenciado Jorge Matta, administrador del Hospital Auxilio Mutuo, en declaraciones escritas.

“Tenemos las facilidades de primer orden con altos controles ambientales y el apoyo de un equipo completo de médicos sub-especialistas expertos en el cuidado de pacientes de trasplante, así como un gran equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Seguimos enfocados en todos los aspectos relacionados a mejorar la calidad de vida, tanto del paciente, como de su familia”, añadió.

Por su parte el señor Ángel Cocero, presidente de la Junta de Directores del Hospital Auxilio Mutuo expresó “como presidente de la Junta de Directores me siento muy satisfecho con la trayectoria de continuo crecimiento que el Hospital lleva, aún en tiempos retantes como los actuales. Incluso, vemos este servicio como una nueva oportunidad para nuestra división de Turismo Médico tomando en cuenta el mercado del Caribe” concluyó el ejecutivo.

Según lo define el Instituto Nacional de Cáncer, el trasplante alogénico de medula ósea es un procedimiento mediante el cual una persona recibe células madre formadoras de sangre (células a partir de las cuales se forman todas las células sanguíneas) provenientes de un donante genéticamente similar, pero no idéntico. Idealmente debe ser un hermano o hermana; sin embargo, también puede ser otro familiar o un donante no relacionado al paciente.

El doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo certificado por el American Board of Internal Medicine (ABIM) con sub-especialidad en trasplante de médula ósea de tipo autólogo y alogénico en pacientes adultos, indicó que “pacientes que día a día luchan contra malignidades hematológicas como la leucemia, linfomas, mieloma múltiple y síndromes mielodisplásicos son considerados posibles candidatos a un trasplante alogénico de medula ósea. De igual forma pacientes con insuficiencias medulares, como anemia aplásica, se pueden beneficiar del mismo. Según las últimas estadísticas publicadas por el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (2008-2012), en un periodo de 4 años se registraron más de 6,000 nuevos casos de pacientes diagnosticados con malignidades hematológicas, de los cuales probablemente un grupo considerable tuvo indicación para realizarse este tipo de trasplante”.

El doctor Cruz indicó que a la primera paciente que le realizó el primer trasplante alogénico en Puerto Rico, fue una paciente con leucemia aguda linfoblástica, en este caso en particular el donante fue su hermana. Por su parte, Cindy del Valle, primera paciente, expresó con mucha emoción que “el saber que me pude realizar el procedimiento aquí en la Isla junto a mi familia, fue una bendición para mí. Para los pacientes, es bueno saber que hay opciones y que en mi caso este trasplante representa esperanza. Lo importante es convertirte en un buen paciente y cooperar. La atención que he recibido del personal del Hospital Auxilio Mutuo nos ha convertido en una familia”.

Procedimiento del Trasplante Alogénico

Para profundizar sobre el tema, el doctor Cruz Chacón explicó que antes de realizar un trasplante alogénico de medula ósea, se requiere que tanto el paciente como el donante se sometan a una evaluación rigurosa, que incluye una serie de estudios y laboratorios. De obtener resultados satisfactorios, entonces se procede a realizar el trasplante.

La primera fase del trasplante dura de 3 a 4 semanas y requiere que el paciente se mantenga hospitalizado. Inicialmente el paciente recibe una terapia de acondicionamiento, que consiste en la administración de una quimioterapia por espacio de una semana. El objetivo de esta quimioterapia es eliminar por completo las células cancerosas en el paciente, a la vez que lo prepara para recibir las células madre del donante.

Al mismo tiempo, se comienza una terapia de inmunosupresión con el propósito de evitar que el sistema inmune de huésped ataque las células madre provenientes del donante. El paciente se mantiene en este tratamiento inmunosupresor por 1 a 2 años con el propósito de prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, una complicación que consiste en un ataque a las células normales del huésped por parte del sistema inmune desarrollado a partir de las células del donante.

Relató que el día del trasplante, primero se deben colectar las células madre del donante a través del proceso de aféresis. Luego de ser colectadas estas células, se infunden por la vía intravenosa al paciente, en un procedimiento que solo dura minutos y es bastante similar a la administración de una transfusión de sangre.

Una vez realizado el trasplante, comienza un periodo de monitoreo en espera de que las células madre del donante sean asimiladas e implantadas en el paciente y así este comience a desarrollar nuevas células de la sangre provenientes de una medula ósea sana.

Para esto, el Hospital Auxilio Mutuo ha creado una unidad de trasplante de medula ósea, ya que, en esta fase, el paciente requiere de un monitoreo y cuidado especializado a cargo de un equipo multidisciplinario, que incluye médicos subespecialistas, enfermeras oncólogas certificadas, farmacéuticos, nutricionista, trabajador social, psicólogos y entrenadora física, entre otros.

El doctor Cruz Chacón compartió que luego de ser dado de alta del hospital, el paciente pasa a la fase ambulatoria del trasplante, donde continua su recuperación y se realiza el monitoreo y manejo de complicaciones por los próximos 2 meses. Durante este tiempo, el paciente requiere de un estricto seguimiento médico con visitas frecuentes a la clínica, pruebas de laboratorio y estudios. Al finalizar este periodo el paciente puede regresar a su hogar y continúa un periodo, de seguimiento a largo plazo por los próximos 24 meses. Durante los últimos dos años el Hospital Auxilio Mutuo ha atendido un grupo de 45 a 50 pacientes post-trasplante alogénico de medula ósea que se encuentran en esta fase y han sido referidos por instituciones reconocidas en Estados Unidos para continuar el cuidado médico en la institución.

El doctor José Isado, director médico del Hospital, indicó que “estamos muy orgullosos de ser pioneros en ofrecer este servicio en Puerto Rico a los pacientes adultos. Tenemos un equipo médico de primera, liderado por el doctor Cruz Chacón, para brindar el servicio de trasplante alogénico aquí. Hemos tomado esta iniciativa y estamos comprometidos con mejorar el acceso a los servicios médicos de los pacientes de cáncer y brindarles la oportunidad de poder recibir el tratamiento en su tierra”. “Agradecemos al Auxilio Centro de Cáncer, en especial su director médico, el doctor. Fernando Cabanillas por la colaboración prestada para este proyecto” concluyó el galeno.

Para más información sobre el Hospital Auxilio Mutuo y sobre el trasplante alogénico puede comunicarse con el Centro de Médula Ósea al 787-758-2000 extensión 4414 o visitar la página www.auxiliomutuo.com .