Hay 19 playas no aptas para bañistas por presencia de enterococos advierte la JCA

SAN JUAN – La presencia de la bacteria Enterococos en concentraciones que superan los parámetros de calidad, motivó que el gerente del Área de Calidad de Agua de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Ángel Meléndez, determinara este jueves, que 19 playas no están aptas para los bañistas.

Tras el muestreo del lunes, 6 y del martes, 7 de marzo, Meléndez explicó en declaraciones escritas que “nuestra recomendación es que los bañistas eviten el contacto primario con este cuerpo de agua, pues los organismos patógenos pueden ocasionar enfermedades en la piel, la nariz, los ojos, la garganta y en el sistema gastrointestinal”.

Las playas se encuentran bajo bandera amarilla son: Playa Pico de Piedra, en Aguada; Balneario Crash Boat, en Aguadilla; Playa Buyé, Balneario de Boquerón, Playa Mojacasabe, El Combate, en Cabo Rojo; Balnerario Manuel “Nolo” Morales, en Dorado

Balneario Punta Salinas, en Toa Baja; Playa Sixto Escobar, en San Juan; Playa Ocean Park, en San Juan; Playa El Alambique, en Carolina; Playa Vacía Talega, en Loíza; Balneario Punta Guilarte, en Arroyo’ Balneario de Patillas, en Patillas; Balneario Punta Santiago, en Humacao; Playa Tropical Beach, en Naguabo; Balneario Seven Seas, en Fajardo; Muelle de Arecibo, en Arecibo, y Balneario Puerto Nuevo, en Vega Baja.

La JCA, a través del funcionario, recordó que luego de eventos de lluvias contínuas, no se recomienda el contacto directo con los cuerpos de agua hasta que transcurran 24 horas, pues el desarrollo de bacterias incrementa. Es por eso que se recomienda que las personas eviten bañarse en las partes de las playas cercanas a las desembocaduras de los ríos y quebradas.

Investigaciones de la agencia apuntan a que las causas más comunes son los contaminantes arrastrados por las escorrentías pluviales, la contaminación de quebradas y ríos, las comunidades sin alcantarillado sanitario o sistemas de manejo de aguas residuales adecuadas; pozos sépticos mal diseñados con su pobre mantenimiento y descargas no autorizadas en el sistema pluvial.

El Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública, cuyo propósito es reducir el riesgo de enfermedades a las que pudieran estar expuestas los bañistas, surge a través del establecimiento de la ley federal Beaches Enviromental Assessment and Coastal Health Act, establecida en el 2000.

Para obtener más información, puede visitar el portal cibernético www.jca.pr.gov o a través de Twitter (@jcaeqb), donde se publica el mapa de las estaciones de muestreo, el nombre de la playa, su localización y los estándares de cumplimiento.