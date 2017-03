Hacienda informa llenará planillas en Cataño

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, informó el viernes, que preparará planillas de individuos este sábado, en el Frente Portuario del Municipio de Cataño.

Sostuvo en un parte de prensa que, personal de su agencia también tendrá disponibles servicios de Colecturía Virtual y orientación contributiva. Además, Loterías de Puerto Rico ofrecerá orientación para interesados en convertirse en agentes vendedores, venta de billetes de Lotería Tradicional y juegos de Lotería Electrónica, así como material promocional.

El proceso se extenderá desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde y contará con la participación de varias agencias de gobierno que brindarán orientaciones, espectáculos musicales y entretenimiento para toda la familia.

Los contribuyentes interesados en radicar su planilla en la actividad, deben tener a la mano su número de Seguro Social y fecha de nacimiento, así como los de su cónyuge y dependientes, de ser el caso. También deben presentar su licencia de conducir o alguna identificación válida con foto; los comprobantes de retención 499R-2/W-2PR (W-2) y declaraciones informativas (Formularios 480.6A, 480.6B, 480.6D, 480.7B y 480.7C), que haya recibido a su nombre y de su cónyuge y la información sobre sus deducciones, tales como intereses hipotecarios (Formulario 480.7A) e intereses pagados sobre préstamos estudiantiles.

En la actividad se preparará la planilla de individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 150,000 dólares, incluyendo ingresos exentos. También se atenderá a individuos casados, siempre y cuando el ingreso individual de cada cónyuge, no exceda de 150,000 dólares, incluyendo ingresos exentos. En el caso de contribuyentes casados que radican planilla conjunta, si uno de los cónyuges no puede asistir, este deberá enviar con su cónyuge el Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado. Dicho formulario debe estar acompañado de la identificación de ambos. Solamente se completarán planillas con los Anejos A, A1, B (Parte III), CH, CO, FF (Parte I), H e IE.