Grupo de populares llevarán campaña de voto castigo en el plebiscito

SAN JUAN – Integrantes del colectivo Alianza Patria, anunciaron el martes, que llevarán una campaña de orientación para que los simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD), utilicen el plebiscito del 11 de junio para darle un voto castigo a la estadidad, al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y a la Junta de Control Fiscal (JCF) .

“Tenemos que derrotar la estadidad para evitar que por los próximos tres años el señor Rosselló esté hablando de su victoria y tirarle una cortina de humo a los problemas reales que tiene el pueblo. Por eso es que nos mantenemos diciéndole a los populares que vamos, que vamos a participar y a decirle no a Rosselló y no a la Junta de Control Fiscal”, dijo el senador Cirilo Tirado en conferencia de prensa.

Tirado hizo un llamado para que los votantes utilicen la columna de la Libre Asociación/Independencia (la cual tiene como símbolo el círculo en la papeleta) para dar un voto castigo, bajo el alegato de que la consulta no será vinculante.

“El voto en esta columna será un no a los más de 70 nuevos impuestos del Plan Fiscal, no a la Reforma Laboral, no al empleador único, no al aumento en asesinatos y no a la creciente contratación de políticos derrotados por Thomas Rivera Schatz en El Capitolio”, dijo por su parte, Nina Valedón, quien funge como una de las portavoces principales del colectivo.

El grupo será parte de una alianza de distintas vertientes políticas que se unirá para hacer campaña a favor de la opción de la Libre Asociación en el plebiscito del 11 de junio.

Alianza Patria es una entidad creada en el año 2008 por el senador Cirilo Tirado.