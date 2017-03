Gobernador y comisionada residente cuestionan salario de directora JCF

SAN JUAN- El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente, Jenniffer González, cuestionaron el lunes, por separado, a la Junta de Control Fiscal (JCF), por el pago de 2.5 millones de dólares en cuatro años a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

“El salario, sí, es algo que llama a la atención, es un salario, a mi entender, en un momento donde estamos en Puerto Rico excesivo. Lo cierto es que les compete a los compañeros de la Junta contestar por qué se dio ese salario. Después de todo, aunque es su decisión, aunque es su potestad, aunque se le asignaron fondos del Pueblo de Puerto Rico para gastar o invertir en distintas contrataciones, lo cierto es que siguen siendo fondos del Pueblo de Puerto Rico y es importante que eso siempre se tenga en su conciencia porque eventualmente se le va a evaluar”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Lo que hay es una alerta, que si se va a invertir 625 mil dólares, tiene que haber una razón”, añadió.

El mandatario aseguró que participará el viernes al Centro de Convenciones Pedro Rosselló para llevarle a la Junta sus proyectos de Desarrollo Económico.

“Me parece un ‘copy-paste’ (del contrato) de Lisa Donahue (exoficial de restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica) y me parece que ya está bueno. Si el gobierno federal es el que lo fuera a pagar, que traigan a un premio Nobel de economía a dirigir la Junta. Pero si lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico, como es posible que aquí se protesten contratos de 50 mil pesos, si ahora la Junta paga uno de 625 mil, sin incluir los gastos misceláneos. Se cae de la mata”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas.

“¿Qué ella nos va a venir a decir? ¿Qué tenemos que cortar los gastos? ¿Qué tenemos que sentarnos a negociar con los acreedores? Eso lo ha dicho todo el mundo ya. A mí me chocó. Primero aplaudí cuando vi que era una persona de ese nivel, pero cuando me dijeron cuanto iba a cobrar, pues me molesta”, añadió.

El jueves, el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, reveló que el salario que devengará Natalie Jaresko como directora ejecutiva de esa entidad totaliza unos 2.5 millones de dólares en cuatro años.

“El contrato es por cuatro años, el salario de la directora ejecutiva es de 625 mil dólares al año”, dijo Carrión, tercero, a preguntas de la prensa.

Jaresko se radicará en Puerto Rico para verano pues debe esperar a que su hija culmine sus cursos escolares.

La directora ejecutiva de la JCF fue Ministra de Finanzas de Ucrania (2014-16). Nacida en Chicago, Jaresko entró en uno de los momentos más críticos de la historia de Ucrania, cuando el estado posrevolucionario experimentó una ocupación extranjera y una profunda recesión. Durante su mandato lideró la negociación e implementación del mayor programa del Fondo Monetario Internacional en la historia de la institución, así como una compleja reestructuración de deuda soberana y la deuda soberana garantizada.