Gobernador no queda conforme con explicación de O’Neill y le pide la renuncia

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le exigió la renuncia al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, este domingo, toda vez que no quedó conforme con las expresiones vertidas por el ejecutivo municipal sobre la transacción en el caso por hostigamiento.

“La declaración ofrecida por Héctor O’Neill no aclara la situación y mucho menos, cumple con el requerimiento de información que le hicimos. Ante esa situación le solicito que presente de inmediato su renuncia al cargo de Alcalde de Guaynabo y evite mayores problemas para él, la Administración Municipal y su familia”, sentenció Rosselló Nevares.

Rosselló Nevares sostuvo en declaraciones escritas que exigió “una respuesta transparente en respuesta a su reclamo, lo que a su juicio no ocurrió, por lo que “el pedido de renuncia al alcalde es final y firme”.

“Es responsabilidad de todo funcionario público cumplir con las normas éticas más estrictas en el desempeño de sus funciones y en su vida personal. La política pública de nuestra Administración no tolera conducta impropia hacia la mujer ni violaciones a la ley.las explicaciones que el alcalde de Guaynabo ha ofrecido no aclaran la situación que se está ventilando en los medios de comunicación y laceran la confianza en el desempeño de sus funciones públicas”, añadió el Primer Ejecutivo.

Además, como presidente del Partido Nuevo Progresista, le pidió que renuncie a todas los puestos que ocupa dentro de la colectividad.

Momentos antes, O’Neill, insistió en que todos los detalles relacionados al acuerdo sobre una transacción por hostigamiento en su contra son “confidenciales”, lo que también les aclaró a todas las personas que han pedido públicamente explicaciones sobre el particular.

“Es un asunto privado. No obstante, en los pasados días el Panel del Fiscal Especial Independiente, los medios de comunicación y otras entidades y figuras públicas, incluyendo al señor gobernador, han estado divulgando información y asumiendo posiciones que ameritan una respuesta de mi parte. Quienes me conocen saben que yo no me escondo. Que siempre he dado el frente en los momentos y situaciones importantes. Pero como todos saben, hay asuntos de carácter administrativo y oficiales como la crisis fiscal que han exigido poner allí toda mi energía”, dijo el ejecutivo municipal en rueda de prensa.

O’Neill aclaró que el dinero utilizado para cubrir la transacción legal no provino del erario, sino de fondos privados. Presentó una certificación a esos efectos.

Entretanto, su abogado, Joaquín Monserrate, estableció que “es un acuerdo confidencial y no puedo violar el acuerdo bajo ningún concepto. En el acuerdo se establece que no hay aceptación de que hubo acto legal ni hostigamiento de clase alguna. Eso, acordado por ambas partes”.