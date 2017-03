Estudiantes de Administración de Empresas de la UPRRP ofrecerán Feria de Empleos con sobre 30 empresas.

GUAYNABO – El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras celebrará una feria de empleo abierta al público general el próximo viernes, 3 de marzo de 2017 en el Coliseo Mario Jiménez en Guaynabo.

“Como parte de nuestro compromiso con el País, queremos que las empresas puedan exponer sus oportunidades de empleo e internado a todas las personas. Esta iniciativa surge como resultado de atender la necesidad de las personas en busca de nuevas oportunidades ante un panorama económicamente difícil. Como estudiantes, entendemos la necesidad de ofrecerle a los puertorriqueños y puertorriqueñas nuevas oportunidades que los ayuden a desarrollarse en un ambiente profesional.”, mencionó el presidente del Consejo de Administración de Empresas Jean M. Martínez, a través de declaraciones escritas.

La feria, conocida como Career Boost Meet Up!, busca ofrecer oportunidades de empleo e internados donde puedan desarrollarse profesionalmente. El Career Boost cuenta con sobre 30 empresas que buscarán reclutar en las distintas áreas como son: los recursos humanos, contabilidad, economía, finanzas, sistemas de información, mercadeo, gerencia de operaciones y cadena de suministros, gerencia de oficina, técnicos de farmacia, servicio al cliente, entre otras.

La actividad contará con la participación de empresas reconocidas, tanto locales como multinacionales. Entre las compañías que estarán participando, se encuentran Goldman Sachs, Hilton, Unilever, Gustazos, First Bank, Lilly del Caribe, The Home Depot, Krispy Kreme, entre muchas otras que buscarán reclutar en diferentes áreas de administración de empresas, al igual que de servicios.

“La planificación de una carrera profesional es un proceso que impacta grandemente la vida de las personas, y la mejor forma de encontrar oportunidades de crecimiento es buscándolas activamente para así seguir construyendo el trayecto que uno desea. Por esto, exhortamos al público a que asista al Career Boost, ya que les abrirá puertas para seguir forjando su futuro.”, mencionó Madelyn Correa, coordinadora del evento.

El Career Boost Meet Up! comenzará desde la una de la tarde y se extenderá hasta las seis de la tarde. La entrada gratuita. La vestimenta recomenada es profesional casual o ‘business casual’ y recomendaron llevar resumé.