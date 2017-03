Esta noche continúa Puerto Rico Heineken JazzFest

SAN JUAN – Personas de todas las edades disfrutaron el viernes las presentaciones de Negroni’s Trio, Miguel Zenon’s Quartet y Spyro Gyra durante la segunda noche del Puerto Rico Heineken JazzFest.

La apertura de la noche estuvo a cargo de Negroni’s Trio, quien ambientó con su jazz rítmico y el dominio absoluto del piano. Desde el comienzo dejaron sentir la fortaleza de sus lazos familiares, al interpretar el tema “Father and Son”, destacando el rol de padre e hijo entre José Negroni y Nomar Negroni. El trió continuó con el tema “On The Way”, en el cual Josh Allen destacó el fuerte sonido del bajo mientras interpretó el solo de la canción. Cabe destacar que el famoso trío unió sus melodías creando un ambiente de sabor para los espectadores. Mostrando su interés de cumplir con las preferencias del público, añadieron a su repertorio “Los Duendes”, que no estaba en agenda, pero según expresó Negroni “se la pidieron afuera”.

Luego, Miguel Zenón, aprovechó su cuarta presentación en el JazzFest para estrenar en Puerto Rico temas de su nueva producción llamada “Típico”. El músico, ganador de la beca Berklee en Puerto Rico, cautivó a los espectadores con el sonido melodioso de su saxofón y en perfecta sincronización con el piano de Luis Perdomo, Henry Cole en la batería y Hans Dieter Glawisching en el bajo.

El acto final de la noche estuvo a cargo del icónico grupo del jazz, Spyro Gyra. La agrupación, quien dice presente por tercera vez en el Festival, logró contagiar con su energía a los presentes. El cubano del grupo, Julio Fernández, se destacó al interpretar con su voz y guitarra la canción “De la Luz”, dedicada a su señora madre. A través de sus interpretaciones, Spyro Gyra, deleitó un repertorio variado con muchos de sus éxitos, ganando ovación de pie de los presentes. Uno de los momentos más esperados fue la canción “Old San Juan”, escrita hace 30 años por el líder de la agrupación, Jay Beckertstein, precisamente en la ciudad donde esa noche se presentaban.

Entretanto, la noche del sábado en el Puerto Rico Heineken JazzFest, la tiene a cargo la agrupación del pianista cubano y enorme promesa de la música Harold López-Nussa’s Trio. A López-Nussa le acompañará Julio César González Ochoa (bajo) y Ruy A. López-Nussa (tambores). Ellis Marsalis’ Quintet continuará con la presentación de la noche junto a otros cuatro excelentes músicos, Derek Landon Douget (saxofón), Ashlin Matthew Parker (trompeta), Jason Charles Stewart (bajo) y Stephen Randolph Gordon (tambores). La noche culminará con la participación del homenajeado del festival de este año, el pianista, compositor, educador y activista social panameño Danilo Pérez junto a David Sánchez (saxofón), Danny Rivera (vocal), Nathan Winn (tambores), Benjamín Street (bajo) y Román Díaz (percusión).