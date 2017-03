Empleados exentos no docentes no retomarán labores en la UPR ante paro estudiantil

SAN JUAN – El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), José Torres Rosario, indicó el martes que presentarse a trabajar el miércoles a la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, “es una clara confrontación” en medio de paro estudiantil.

“Presentarse a trabajar como ha ordenado la rectora, es una clara confrontación a la que la matrícula de la Heend no se va a prestar. La posición de la Heend es no cruzar líneas de piquete. Solicitamos a todos y a todas a expresar nuestra solidaridad y a adherirnos a la Política de no confrontación”, señaló Torres Rosario en declaraciones escritas.

La rectora del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera Vega, decretó un receso académico y administrativo el martes, día en que líderes estudiantiles de la UPR habían iniciado un paro estudiantil pautado hasta el 5 de abril.

No obstante, las labores de la UPR académicas y administrativas se reanudaron el miércoles, y Rivera Vega, mediante carta circular, ordenó al personal docente y no docente a presentarse a sus labores pese al paro estudiantil decretado.

El presidente de la Heend exhortó finalmente a la Rectora Interina a retomar el camino del diálogo con el estudiantado.

La huelga estudiantil fue pautada a partir del 6 de abril.