Dos playas con bandera amarilla en Puerto Rico

SAN JUAN – Dos playas no están aptas para los bañistas, debido a que se detectaron bacterias Enterococos en concentraciones que superan los parámetros de calidad determinados en el muestreo del lunes, 13 de marzo, advirtió la Junta de Calidad Ambiental, este jueves.

“Luego de ser sometidas a los análisis correspondientes en el Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico de la Junta de Calidad Ambiental, se determinó que la playa Tropical Beach, en Arroyo y el Balneario Punta Salinas, en Toa Baja, se encuentran bajo bandera amarilla”, informó en declaraciones escritas el gerente del Área de Calidad de Agua de la agencia, Ángel Meléndez.

La JCA, a través del funcionario, recordó que luego de eventos de lluvias contínuas, no se recomienda el contacto directo con los cuerpos de agua hasta que transcurran 24 horas, pues el desarrollo de bacterias incrementa. Es por eso que se recomienda que las personas eviten bañarse en las partes de las playas cercanas a las desembocaduras de los ríos y quebradas.

Investigaciones de la JCA apuntan a que las causas más comunes son los contaminantes arrastrados por las escorrentías pluviales, la contaminación de quebradas y ríos, las comunidades sin alcantarillado sanitario o sistemas de manejo de aguas residuales adecuadas; pozos sépticos mal diseñados con su pobre mantenimiento y descargas no autorizadas en el sistema pluvial.

“Nuestra recomendación es que los bañistas eviten el contacto primario con este cuerpo de agua, pues los organismos patógenos pueden ocasionar enfermedades en la piel, la nariz, los ojos, la garganta y en el sistema gastrointestinal”, puntualizó Meléndez.