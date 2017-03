Detienen jóvenes por violación a la Ley del Seguro Compulsorio y ratería

ARECIBO – Dos jóvenes de residentes en Isabela enfrentan la justicia, luego de que en medio de una intervención por violación a la Ley de Tránsito, agentes de la Policía supuestamente descubrieron mercancía hurtada en el vehículo, y que la matrícula y marbete no correspondían al mismo.

El agente Jonathan Hernández, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo y el agente municipal Melvin Abreu, de la División de Propiedad de Camuy, junto al fiscal Juan Acevedo, de la fiscalía de Arecibo, radicaron dos cargos menos grave por apropiación ilegal y ley 253 del Ley de Seguro Obligatorio contra Christopher Nieves Anazagasty, de 23 años y Alejandro Martínez Nieves, de 20.

El caso fue presentado ante la jueza Keila Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto por ambos delitos. Les impuso un afianza global ascendente a 500 dólares a cada.

El conductor, Christopher Nieves Anazagasty, no pudo prestar la misma, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. Alejandro Martínez Nieves, quien viajaba como pasajero, resarció la misma, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar a celebrarse el 15 de marzo.

Según se informó, el 15 de febrero eso de las seis de la tarde en la carretera PR 2 jurisdicción de Camuy, el agente Jonathan Hernández, en unión a la agente Jennifer Quiñonez, intervinieron con los imputados, los cuales viajaban en un Nissan Sentra del 1987, y no utilizaban sus cinturones de seguridad.

Al intervenir con éstos y verificar la relación de la matrícula, notaron que la tablilla y el marbete no le correspondían. Además, en el interior del vehículo se ocupó propiedad que había sido hurtada mediante raterismo de Auto Zone, con un valor de 400 dólares, indicaron los agentes.