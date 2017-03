Cuando el PPD hable es que empieza la campaña del plebiscito dice presidente PPD

SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, dijo el martes que la verdadera campaña de status comenzará tan pronto su colectividad decida el 23 de abril en Asamblea.

“¿Tú has visto alguna efervescencia en el país con la campaña del PNP? Yo no la he visto y estoy recorriendo todos los municipios. Yo te adelanto que después de esa Asamblea, comienza la campaña”, dijo Ferrer en conferencia de prensa.

A juicio de Ferrer, el tiempo que transcurra desde la Asamblea hasta la votación en el mes de junio “es más que suficiente para hacer cualquier campaña”.

Según el presidente del partido, escoger el 23 de abril para celebrar la Asamblea General no es capricho, sino porque es cónsona conque el 17 de abril, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, debería pronunciarse o no sobre la consulta, Estadidad o Libre Asociación-Independencia.

“Lo que decida el secretario de Justicia puede alterar el plan de la Asamblea. Si decide validarla, impugnarla o no hacer nada”, expresó.

De paso, adelantó que una vez el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firme la última enmienda a la Ley del Plebiscito, determinará si demanda a nivel estatal o federal.

“Hay que tener paciencia y tranquilidad en el proceso”, sentenció.

Cuestionado si esperar hasta el 23 de abril no da paso a que sigan integrantes de la colectividad expresándose a favor de la Libre Asociación, contestó que “el único que ha hecho alianzas con el PIP es uno”.

Ferrer fue enfático en que una vez la Asamblea tome la determinación final, todos los integrantes de la colectividad tendrán que acatar.

A pesar de que la Asamblea General será la que tome la determinación final, el presidente del PPD presentó su calendario de reuniones previo a la votación con alcaldes y presidentes municipales, el componente electoral y la Junta de Gobierno.

Al momento, se desconoce el lugar donde se celebrará dicha Asamblea.