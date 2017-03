Critica presidente cameral postura de la JCF

EL CAPITOLIO -El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, repudió el viernes las recientes acciones y recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Las recientes manifestaciones y recomendaciones de la Junta no son razonables o ni cónsonas con la realidad fiscal y económica que atraviesa Puerto Rico. Inclusive, estas alegadas propuestas presentadas por la JCF no son viables de aplicar en estos momentos. La Junta tiene que recordar que no administra un estado o una ciudad en el continente, intenta administrar una colonia sin las herramientas necesarias para salir adelante por su cuenta”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“También rechazamos la recomendación de restringir el acceso de nuestra gente a los servicios de salud. Actualmente el programa de seguro médico público, mejor conocido como ‘Mi Salud’, cubre a 1.6 millones de personas de escasos recursos, personas que no tendrían acceso a la salud de reducirse los beneficios. La Junta no presenta ninguna opción concreta para atender esta situación. El que estas personas utilicen el Centro Médico de Rio Piedras como lugar para recibir tratamiento, tampoco es factible sin una inyección de dinero federal porque esta facilidad no tiene la capacidad económica para absorber una mayor cantidad de personas”, añadió.

Sobre posibles recortes en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Méndez Núñez expresó que “el número de familias que son asistidas por el PAN en Puerto Rico ha aumentado de 425,000 en el año 2000, a 640,000 en el 2014, mientras que la cantidad de beneficio económico se ha reducido de un promedio de 222.71 dólares mensuales a principios de la década perdida, a 212.13 dólares en el año que recién culminó. A esto hay que añadirle el que el costo de vida es mayor ahora y es fácil determinar que, aun con los esfuerzos realizados por esta administración, la necesidad es mayor en estos momentos. Por eso no se pude reducir o restringir su uso”.