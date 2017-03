¿Cómo la pérdida de audición afecta la autoestima?

Las personas con pérdida de audición pueden llegar a experimentar problemas sociales, psicológicos y físicos a causa de la condición. Entre las consecuencias psicológicas se incluyen vergüenza, problemas de concentración, depresión y baja autoestima.

Las consecuencias físicas pueden variar desde dolores de cabeza y tensión muscular hasta estrés y aumento de la presión arterial. Asimismo, la pérdida de audición sin tratar provoca también consecuencias sociales como aislamiento y problemas de comunicación.

“Las personas con pérdida de audición, en particular, aquellos que no utilizan audífonos, tienen más dificultades para comunicarse con los demás, ya sea en situaciones familiares, reuniones sociales o en el trabajo”, informó Eugenio Gómez, M.S. director Clínico de Audiología de Precision Hearing & Balance Center.

Otro aspecto a considerar en estos pacientes es que algunos pueden auto medicarse, ignoran que sin supervisión médica algunos fármacos como anti inflamatorios o antibióticos pueden resultar tóxicos para el oído.

Es importante establecer un diagnóstico oficial ya que en algunos casos puede llegarse a confundir la sordera del adulto mayor con el inicio de enfermedades como Alzheimer, debido a que por no escuchar bien el paciente puede presentar olvidos.

“Otras señales que pueden alertar sobre la pérdida de audición en esta población es que la persona se esfuerce mucho por escuchar dado que no entiende lo que se le habla”, destacó Gómez.

La pérdida de audición en los adultos es uno de los problemas crónicos más comunes y la incidencia aumenta con la edad. Esta condición afecta a todos los segmentos de la población y a todos los niveles socioeconómicos. Por esto, es importante que las personas verifiquen su audición y las de sus familiares regularmente.

