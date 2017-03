Comisionada residente busca se revisen aportaciones para alquiler de vivienda en la Isla

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington propuso el domingo, revisar las aportaciones federales para el alquiler de propiedades de familias en necesidad en la Isla, dictadas por el ‘Fair Market Rent’ (FMR), y que el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) utiliza para determinar el subsidio máximo y para el pago del ‘gross rent’, que incluye el pago de utilidades.

“El FMR actual no se ajusta a la realidad económica de Puerto Rico ni a las necesidades actuales de vivienda asequible”, sostuvo Jenniffer González Colón, quien ya había indicado que acogería la propuesta que la Asociación de Constructores presentó ante el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, creado por PROMESA, que va dirigida a minimizar el efecto de estadísticas ajenas a la realidad del País.

González Colón anticipó que legislará para que en el Censo, el Government Accountability Office y HUD incluyan a Puerto Rico en igualdad de condiciones en el American Housing Survey. Y que además, se dé paridad de trato en el Housing Trust Fund a los territorios.

“Esto daría paso a revisar en su totalidad el FMR y poder aumentar la cantidad de dinero que recibiría Puerto Rico para el mercado de propiedades de alquiler, que el Gobierno federal autoriza para sus programas. Actualmente, las Islas Vírgenes reciben mucho más que Puerto Rico en este renglón, debido que para la Isla no se han revisado sus métricas”, añadió la líder estadista.

Por otra parte, González Colón se reunió el sábado con el director para el área de Puerto Rico e Isla Vírgenes del HUD, Efraín Maldonado, para discutir los proyectos del gGobierno federal para este año.

Según se indicó, dialogaron sobre los 603 millones de dólares en fondos federales que el componente de vivienda federal destina a la Isla para este año fiscal, en programas de certificados de vivienda por Sección 8, vivienda a bajo costo, programas para vivienda para deambulantes, a personas afectadas con VIH, al igual que el resto de los programas para el Estado y municipios como los fondos CDBG y los seguros de propiedad FHA.

Se habló también sobre el estatus de modernización de los complejos de vivienda subsidiados en Puerto Rico; el resultado del establecimiento de las cooperativas de vivienda, así como la fiscalización y auditoría de fondos autorizados a municipios para proyectos.

Más temprano en la semana, González Colón se reunió en su oficina en Washington, con el secretario de Vivienda de Puerto Rico y presidente de la Junta de Directores de la Administración de Vivienda Pública, Gil Enseñat.

Dialogaron, se mencionó, sobre los planes del funcionario sobre vivienda pública y las medidas legislativas que se podrían contemplar para atenuar el impacto de posibles recortes en el presupuesto de HUD, que podrían perjudicar los fondos que recibe la Isla.

Según se dijo, HUD aporta sobre 800 millones de dólares anuales a gobiernos estatales, municipales y organizaciones no gubernamentales, para cubrir necesidades de vivienda.

Igualmente, financia el seguro hipotecario de FHA. Actualmente hay 116 mil préstamos activos por más de 12 mil millones de dólares, mientras que las asignaciones a los municipios solventan cerca de 138 millones de dólares en préstamos.