Cámara investigará operadores de cajeros automáticos independientes

EL CAPITOLIO – En las vistas públicas el miércoles, de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez en torno al Proyecto de la Cámara 42, para uniformar el cobro de tarifa por retirar efectivo en cajeros automáticos en Puerto Rico (ATMs), trascendió que, a diferencia de los bancos, los cajeros automáticos independientes llevan años operando sin ser regulados.

Así lo confirmó la licenciada Griselle Morales, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), al asegurar que en Puerto Rico no existe regulación para el establecimiento de las ATMs independientes y que su agencia no tiene jurisdicción para regular todas aquellas máquinas ATMs de personas naturales o jurídicas que no sean bancos.

Igualmente, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, licenciada Zoimé Álvarez Rubio, informó que en la Isla existen alrededor de 1,500 cajeros automáticos de instituciones financieras y alrededor de 1,000 operadores independientes. Indicó además que, las ATMs procesan alrededor de 160 millones de transacciones anualmente que incluyen retiros y depósitos directamente en los cajeros, así como transacciones en los terminales de puntos de ventas (POS).

Se estima que entre un 15 por ciento y 20 por ciento de estas transacciones tienen un cargo por servicio debido a que el usuario retira fondos en una ATM que no corresponde al banco del cual es cliente. Ese el único cargo que los bancos han impuesto en relación al uso de las ATMs.

A esos efectos, la representante Lebrón Rodríguez expresó que a pesar de años de investigaciones legislativas sobre la imparidad en los cargos por retiro de efectivo de las ATMs y si están regulados los operadores independientes, no se ha podido llegar a una conclusión. Por lo que la legisladora sostuvo que tiene que haber un balance en los gastos y en la necesidad del servicio. A su vez, enfatizó que la Comisión le dará curso a la investigación para identificar quienes son los dueños de las mencionadas ATMs independientes.

“Tenemos que ver que los cajeros independientes, al igual que el de los bancos, estén regulados. Saber quiénes son, qué patentes pagan y qué impuestos municipales (pagan). Realmente estamos viendo que están por la libre y cada vez vemos más ATMs y cajeros independientes en Puerto Rico”, planteó.

Lebrón Rodríguez anunció que citará a una nueva vista pública al Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) para verificar si existe un registro de los operadores independientes y aclarar las dudas surgidas sobre los cajeros automáticos.

Por último, la representante destaca en la Resolución de investigación de su autoría, que ante el evidente crecimiento en el uso de las tarjetas y los cajeros, las instituciones han ido aumentando dicho cargo que ha alcanzado un promedio de 3.00 dólares y que los cargos de retiro de efectivo en los cajeros independientes fluctúan.