Buscan pena fija de 15 años de cárcel a quienes roben en las escuelas públicas

EL CAPITOLIO – Con el objetivo de disuadir a quienes perpetran robos en las escuelas públicas del País, el representante José ‘Memo’ González Mercado radicó una medida que enmienda el Código Penal para incluir el delito como escalamiento agravado, con una pena fija de 15 años.

“El respeto, la moral y el orden social han ido en decadencia en Puerto Rico con el pasar del tiempo. Ya es cotidiano que la prensa local reseñe historias que nos impacten profundamente y nos hagan cuestionarnos en qué estaban pensando los perpetradores de ciertos delitos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de este tipo de suceso que nos choca y molesta es cuando un delincuente escala una escuela pública. No cabe duda de que el escalamiento de planteles públicos de enseñanza es un indicador de la seriedad del problema social con el que nos enfrentamos, por lo que es inaceptable que esta Asamblea Legislativa se quede con los brazos cruzados ante esta situación”, señaló el representante, a través de declaraciones escritas.

El Artículo 194 de la Ley 146-2012, según enmendada, mejor conocida como Código Penal de Puerto Rico, tipifica los delitos de escalamiento. Específicamente, establece que este delito se configura cuando una persona penetra en una casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, con la intención de cometer cualquier delito de apropiación ilegal u otro delito grave.

Por su parte, el Artículo 195 dispone que se considerará como un escalamiento agravado cuando dicha penetración sea forzada o se efectúe en un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad o en una propiedad asignada por el gobierno para brindar vivienda pública. Sin embargo, nada se especifica sobre el escalamiento de planteles escolares públicos.

“No podemos clasificar este tipo de escalamiento como cualquier otro, pues esta modalidad tiene el efecto de interrumpir el desarrollo de niños e intervenir con el pan de su enseñanza. En medio de esta crisis y con una economía estancada, la protección de la inversión en equipos, materiales y propiedad del estado debe estar revestida del más alto interés publico”, reclamó el legislador.

González Mercado sentenció que quienes irrumpen en una escuela pública para robar y apropiarse ilegalmente de los equipos y materiales de ésta, no están, únicamente, tomando un bien que no es suyo. “Por el contrario, le está robando al futuro de nuestra Isla, limitando nuestro desarrollo y cometen un crimen contra nuestros niños, nuestros más altos valores y nuestras más grandes aspiraciones como pueblo”, añadió el legislador.

Opinó que el problema de escalamiento en las escuelas se agudizó por la determinación de la pasada administración de reducir la seguridad en las mismas. El cuatrienio pasado, el Departamento de Educación estableció un acuerdo de colaboración con la Policía de Puerto Rico, lo que permitió reducir los costos de seguridad privada a 23 millones de dólares y reducir los escalamientos y vandalismos en 68 por ciento. Se arrestó a 100 personas por delitos cometidos en los planteles.

“Con esta enmienda al Código, el escalamiento que se realice en planteles escolares de enseñanza pública será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 15 años como disuasivo a esta conducta tan nefasta y reprochables para nuestra sociedad y sus aspiraciones de cara al futuro”, concluyó el legislador.