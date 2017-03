Aponte Hernández quiere que presidente de la JCF haga cabildeo por fondos, en vez de cortar

EL CAPITOLIO -El representante, José Aponte Hernández, dijo el viernes que el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión tercero, debe tomar en cuenta que “Puerto Rico es una colonia”.

“El presidente de la Junta tiene que entender que Puerto Rico no es un estado. Los recortes presupuestarios tan agudos que están impulsando no se han utilizado en ninguna otra jurisdicción dentro de los estados y lo quieren hacer en la colonia, que no tiene igualdad”, señaló Aponte Hernández en declaraciones escritas.

Según el representante jurisdicciones como Washington, DC lograron superar la imposición un ente similar a la JCF porque que contaban con la totalidad de los niveles de fondos federales, Puerto Rico no.

“En los años 1990s, la ciudad de Washington, DC fue puesta bajo lo que en esencia era una junta de control, esto por los enormes déficits presupuestarios y la falta de capacidad administrativa. Esa junta, con el liderato de la ciudad y el continuo flujo de capital federal para programas como Medicaid y el Seguro Social Suplementario, lograron superar la crisis, sin que personas se quedaran sin plan médico o bajando los fondos utilizados para la educación. ¿Por qué Washington, DC superó su crisis? Porque tenían los recursos que nosotros no tenemos”, añadió el líder legislativo.

Aponte Hernández emplazó a Carrión tercero a unirse al esfuerzo de cabildeo en el Congreso para lograr la igualdad en fondos para Medicaid.