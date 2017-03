AMPR descarta unirse a paro

SAN JUAN,- La presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), Aida Díaz, descartó el lunes que los maestros de su matrícula se unan a una propuesta de paro de labores.

“Nosotros no hemos convocado a reunión para paros (…). Los maestros nos hemos estado reuniendo alrededor de la isla y han sido cientos de maestros en cada reunión y no se ha hablado de paros en esas reuniones”, aseguró Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Las expresiones de la presidenta de la AMPR fueron en respuesta al voto de paro aprobado el fin de semana por la Federación de Maestros.

Bajo la Ley 45, la Asociación de Maestros es la representante exclusiva del magisterio.

“Es la que tiene que decidir si hay paro o no hay paro (de maestros), pero no se ha reunido para ese propósito. (…) Los padres pueden estar tranquilos. Eso es una decisión muy seria y en estos momentos hay que pensarlo bien. No se ha tomado esa decisión”, declaró la doctora.

El pasado sábado la FMPR y su Comité Ejecutivo determinó un voto de paro en coordinación con otros sindicatos.

La resolución que se aprobó estableció que la FMPR haría un llamado al movimiento obrero y ciudadanos para detener los trabajos y hacer uso del derecho constitucional al desagravio contra lo catalogado como “un gobierno dictatorial que busca despojar al Pueblo de sus derechos laborales y patrimonio, y que responde a los intereses de los ricos y poderosos”.

Acordó también iniciar una campaña educativa para el magisterio y comunidades escolares sobre las implicaciones del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.