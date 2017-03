Aerostar celebra con récord de pasajeros, mejoras a infraestructura y nuevos negocios, cuatro años en el Aeropuerto LMM

CAROLINA – Al cumplirse cuatro años de la operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la empresa Aerostar Airport Holdings, LLC, informó el miércoles, un incremento de pasajeros para 2016 de más de 300 mil personas, en comparación con 2015, además de mejoras a la infraestructura y más locales comerciales.

“La comodidad y seguridad de todas las personas que llegan, salen o visitan el aeropuerto es prioridad para Aerostar. Con esto en mente trabajamos para garantizar que los viajeros y visitantes que utilizan diariamente el aeropuerto cuenten con las mejores instalaciones”, indicó en declaraciones escritas Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de Aerostar.

Según se indicó, el año 2016 vio un movimiento de 9.1 millones de pasajeros mientras que el 2015 cerró con 8.7 millones.

No se indicó cuánto ha representado para la economía local el impacto del aumento del tránsito de pasajeros.

Aerostar Airport Holdings, LLC, subrayó, además, que ha llevado a cabo un sinnúmero de arreglos y mejoras a la infraestructura. Esto ha facilitado contar con un aeropuerto más seguro y preparado para atender las necesidades de los viajeros y visitantes a la isla.

Según se dijo, durante el 2016, Aerostar logró incorporar nuevas líneas aéreas y rutas que continúan incrementando las oportunidades de acceso a viajeros. Estas son: Iberia, Allegiant Air, Canada, Insel Air y Pawa iniciaron vuelos cubriendo las siguientes rutas: Madrid, Orlando (Sanford), Cincinatti, Pittsburgh, Montreal, Aruba, Curazao y Santo Domingo.

En términos de remodelación de instalaciones, se indicó que se finalizaron los trabajos del Terminal C y el área de reclamo de equipaje que sirve los Terminales B y C. Asimismo, se adquirieron tres vehículos de respuesta rápida y rescate para el Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF), para atender incidentes y accidentes en el Aeropuerto.

Los visitantes cuentan con un nuevo espacio de estacionamiento gratuito de 45 minutos en el área del antiguo Aeroparque. El mismo se rehabilitó y amplió durante el 2016 para proveer un espacio útil y seguro para los visitantes. Este espacio es 70% más grande que el espacio que se utilizaba anteriormente y que se encontraba rebasado en su capacidad, se destacó.

Adicional a las mejoras de infraestructura y operaciones, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín cuenta ahora con nuevas concesiones para ampliar la oferta en el área de alimentos, artículos de viaje y servicios, se trajo a colación. También ampliaron la oferta de alquiler de autos.

“Es mucho lo que hemos logrado y mucho lo que tenemos en agenda por hacer. Nuestra misión siempre ha sido operar un aeropuerto de primera clase proveyendo los más altos estándares de seguridad y protección y un excelente servicio al cliente” añadió el ejecutivo.

El 2016 fue un año de grandes logros para Aerostar Airport Holdings, LLC y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El 2017 inicia con la remodelación del estacionamiento multipisos con la instalación de un nuevo piso y mejoras a los elevadores. En agenda está también, la instalación de una nueva verja de perímetro del aeropuerto, la remodelación del Terminal D, una nueva instalación de FIS (Federal Inspection Services) en el Terminal A.