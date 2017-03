Activistas solicitan el traslado de animales del Zoológico de Mayagüez a santuarios

EL CAPITOLIO – La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, que preside la representante Maricarmen Mas Rodríguez, llevó a cabo el jueves, la primera vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 53, que tiene como objetivo investigar el estado actual del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, ante los señalamientos de deficiencias presentadas por la División de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión indicó en esta primera vista pública, que la investigación busca conocer a fondo la situación de estas facilidades de modo que se asegure “tanto el bienestar de los animales, como la sana administración del zoológico, para poner en óptimas condiciones esta importante facilidad pública a la mayor brevedad posible. Nuestra intención es salvaguardar los animales. En esa línea es que vamos a continuar con este proceso investigativo”.

Durante los trabajos, las activistas en favor de los derechos de los animales, Carla Cappalli y Susan Soltero, denunciaron el mal estado de las facilidades para albergar, en especial, a los mamíferos grandes y recomendaron que el concepto de zoológico sea cambiado a un Centro de Conservación de Flora y Fauna de Mayagüez. Esto en concordancia al movimiento de protección de animales para crear más santuarios o centros de rehabilitación.

Sugirieron, además, la relocalización de los mamíferos grandes, tales como los osos, los felinos y el elefante, a santuarios, a la vez informaron que ya cuentan con los lugares para trasladarlos, lo cual representaría ahorros en los gastos que tiene el zoológico.

“El relocalizar estos animales será un acto de nobleza y grandeza de nuestra parte. Al igual, ayudará a levantar la imagen negativa actual del zoológico. Puerto Rico está en una crisis económica. Alimentar y cuidar estos animales no es una realidad, debemos establecer prioridades y ser responsables como patria. Si logramos cambios humanitarios, sostenibles y embellecer este increíble bosque en Mayagüez, serán más las visitas de los turistas y de los mismos puertorriqueños”, recalcó Cappalli.

A su vez, Cappalli recomendó que se considere adscribir estas facilidades a manos del United States Departament of Interiors o al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que cuentan con los conocimientos para trabajar con este tipo de facilidades.

Mientras, Soltero se mostró en contra del traslado de la administración de estas facilidades al municipio de Mayagüez, mediante la creación de un Fideicomiso que se aprobó bajo ley en el 2014, en la cual dos de sus cinco miembros son nombrados por el alcalde José Guillermo Rodríguez.

“Me preocupa enormemente que se esté considerando traspasar el zoológico al municipio de Mayagüez cuando fue la misma esposa del alcalde, Marisol Mora González, quien estuvo al mando de esta facilidad en su peor momento”.

Indicó que bajo la pasada administración, en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), se llenaron plazas con “personas de reputaciones dudosas” quienes, según la también oficial de control de animales, no corrigieron o alertaron sobre las condiciones en las que se encontraban las facilidades y los animales exóticos, que desembocó en la eutanasia de varios cachorros de león, entre otras 53 violaciones de procedimientos sobre el cuidado de animales.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Veterinarios, el doctor Elvin Reyes, manifestó que “históricamente el Zoológico ha estado afectado por múltiples factores, que incluyen la inconsistencia en la asignación de fondos y de recursos humanos. El mantenimiento de la planta física afecta también a la población animal y afecta negativamente la impresión que el público se lleva de su vista”.

Señaló que cualquier cambio que se efectúe en el concepto del zoológico, “esté basado en aspectos científicos, data y opiniones de expertos en la materia. No por aspectos emocionales de lo que a mí me parece, por lo que la recomendación de transformarlo en un santuario, no estamos de acuerdo con ella”.

A esta postura se unió el licenciado Arnaldo Irizarry, asesor legal del municipio de Mayagüez, quien afirmó la necesidad de que esta facilidad sea una pieza clave en el desarrollo socioeconómico y turístico de la zona.

De otro lado, Gerardo Hernández, subsecretario de Parques Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), sostuvo que a partir de su entrada a la agencia en este año, se inició un proceso de investigación sobre la situación, para elaborar un plan de acción correctiva para atender los señalamientos federales, a la vez que se evalúa la constitución del fideicomiso otorgado bajo la pasada administración, cuyo objetivo es la administración y operación del zoológico, pero que aún no se encuentra en funciones.

Indicó, que en la actualidad la mayoría de los señalamientos han sido atendidos tales como la oxidación de las jaulas, la limpieza de los canales de agua de las jaulas, tanto arriba como en el suelo, y el mantenimiento de las facilidades, a la vez que se han creado equipos de impacto para el mantenimiento de los alrededores del zoológico.