Acevedo Vilá le hace propuesta específica al gobernador para aumentar salario mínimo en áreas del sector privado

SAN JUAN – El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá le propuso al actual Gobernante, a través de una carta enviada el domingo, una agenda de tres puntos para aumentar con celeridad el salario mínimo a miles de empleados del sector público sin que haya efectos negativos sobre la economía.

“Aumentar el salario mínimo, especialmente en el sector privado, es una medida, no solamente de justicia social, sino de impulso rápido y efectivo a nuestra decreciente economía. Por muchos años, Puerto Rico tuvo un sistema autónomo de salario mínimo, donde incluso se pagaba un salario mayor al mínimo federal en algunos sectores e industrias. No hay razón para que no volvamos rápidamente a un modelo similar,” expresó Acevedo Vilá, en declaraciones escritas.

En la misiva que le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Acevedo Vilá le propuso aumentar a 10 dólares el salario mínimo de los empleados de cadenas multinacionales del sector de ventas al detal y restaurantes de comida rápida, que tengan ventas brutas de más de 50 millones de dólares al año.

Además, sugirió condicionar cualquier alivio contributivo nuevo a que el beneficiario pague un salario mínimo a sus empleados mayor que el federal; y vincular ciertas exenciones contributivas e incentivos gubernamentales a un salario mínimo mayor.

El exgobernador hizo referencia a un escrito que publicó en su ‘blog’ anteriormente, con una propuesta similar. “El 25 de octubre de 2015 hice pública mediante un ‘blog’, una propuesta para atender la preocupación que hoy usted hace suya. Se la presento a usted, con ciertas modificaciones, para que sea seriamente considerada” señaló Acevedo Vilá en su carta.

En referencia a las dos órdenes ejecutivas firmadas por Rosselló Nevares la semana pasada, con el fin de aumentar el salario mínimo a los empleados públicos del Gobierno central y de los contratistas gubernamentales del sector de la construcción, Acevedo Vilá le enfatizó a Rosselló Nevares en la misiva que “este aumento es insignificante, pues solamente beneficiará a 1,526 empleados del Gobierno central”, según su estimado.

En su carta, Acevedo Vilá expresó estar disponible para discutir sus ideas con el mandatario.