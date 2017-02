Trump vuelve a hablar del muro, promete que no será tan caro

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el sábado a mantener bajos los costos del muro que ha propuesto construir en la frontera con México, aunque no especificó cuánto costará una de sus promesas de campaña más significativas.

“Estoy leyendo que el gran MURO fronterizo costará más de lo que el gobierno pensaba originalmente, pero yo todavía no me he involucrado en … el diseño ni en las negociaciones”, escribió Trump en una serie de tuits consecutivos. “Cuando lo haga, como con los cazas F-35 o el programa del Air Force One, ¡el precio SE REDUCIRÁ!”.

El presidente no ha dado a conocer un plan específico para el muro, incluyendo el costo exacto, aunque durante la campaña Trump citó un monto de 10.000 millones de dólares estimado por la Asociación Nacional de Hormigón Prefabricado. Pero otras estimaciones externas sugieren que hay suficientes variables para elevar el costo hasta 15.000 millones de dólares, y posiblemente hasta 25.000 millones, de acuerdo con un reporte de Bernstein Research.

El presidente basó su campaña en la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, e incluso de antes de ocupar la Casa Blanca, su equipo de transición empezó a discutir los planes para el muro con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con el Departamento del Interior.

En un discurso el miércoles dirigido a agentes del orden, Trump dijo que los planes para el muro estaban avanzando.

“El muro está siendo diseñado ahora mismo. Tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho – será de gran ayuda”, dijo Trump entonces.

La controversia sobre el muro ha seguido desde que Trump anunciara su idea. Aunque como candidato prometió que el gobierno de México pagaría por el muro, esa propuesta luego incluyó la advertencia de que Estados Unidos pagaría por él y luego sería reembolsado por México. Múltiples líderes mexicanos, incluyendo el presidente Enrique Peña Nieto, han dicho que los contribuyentes mexicanos no pagarán por el proyecto.

El plan de Trump de que los contribuyentes estadounidenses sean los que paguen el muro inicialmente ha sido ampliamente criticado, incluso por más de una docena de legisladores republicanos.

Y algunos incluso fueron más lejos al decir que un muro no lograría lo que Trump espera.

“No”, dijo John McCain cuando se le preguntó si México reembolsaría a Estados Unidos por el muro. “No es una opción viable”.

“Si únicamente construyes un muro, solo un ‘muro’, sin usar tecnología, personal, drones, puestos de observación, etcétera, no vas a asegurar la frontera”, añadió el republicano de Arizona.