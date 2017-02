Se le escapa la victoria de las manos a los Criollos en su debut en la Serie del Caribe

MEXICO – Los Criollos de Puerto Rico vieron cómo se les escapó de las manos una posible victoria ante la novena anfitriona, las Águilas de Mexicali, en la primera jornada de la Serie del Caribe, ante casa llena, en el estadio de Culiacán, México.

“Fue un tremendo juego, con un gran ‘pitcheo’ en los primeros seis ‘innings’. El ‘bullpen’ trató de hacer el trabajo en el séptimo ‘inning’, el juego se nos fue de las manos, pero es parte del juego. Mis felicitaciones a México que lograron un gran juego para obtener la victoria”, expresó Luis Matos, dirigente de los Criollos, en declaraciones escritas.

Para Matos, el escenario que enfrentan los Criollos en la actual edición de la Serie del Caribe no es distinto al vivido frente a los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce en la ruta al campeonato del béisbol profesional en Puerto Rico. “Nosotros nos acostumbramos a venir de atrás. Así que podemos estar 0-1 o 0-2 en una serie y como hicimos en Puerto Rico, al otro día venimos con más ganas que el mismo día que perdimos”, aseguró.

La representación boricua cayó en la madrugada de este jueves con luchado marcador 4-2, en un partido que no tuvo carreras en las primeras seis entradas, con gran actuación de los lanzadores Orlando Román, por Puerto Rico y el zurdo Daniel Rodríguez, por México.

Después de asumir la delantera 1-0 en el séptimo acto con jonrón de David Vidal, los Criollos fueron atacados con tres anotaciones de los aztecas en la parte baja de la misma entrada. Con corredores en las esquinas y un out, Jesús Castillo produjo una rola perfecta para una doble jugada salvadora, Isaac Rodríguez fue forzado en la intermedia, pero el bateador llegó a tiempo a la inicial y dio paso a la carrera del empate en las piernas de Ronnier Mustelier.

Luego, con Castillo en la primera almohadilla, Chris Roberson sacudió bambinazo y las Águilas tomaron el comando 3-1.

En la octava entrada, jonrón de Iván de Jesús Jr. apretó la pizarra 3-2, pero en la parte baja del mismo episodio Yuniesky Betancourt desapareció la pelota por los mexicanos y cambió el juego a 4-2.

Desde el 2013, las representaciones de México conservan una cadena de seis triunfos sobre los equipos puertorriqueños.

El derecho Adalberto Flores será la carta de triunfo que presentará Matos ante las Águilas del Zulia, representación de Venezuela, que enfrentará a los Criollos a las 6:00 pm (3pm hora PR). Por los venezolanos, abrirá el derecho Omar Bencomo Jr.

“Ya tenemos los ‘reports’ de ellos (Venezuela), los vamos a estudiar durante la noche y la mañana, nosotros nos preparamos de esa forma, llevarle el mensaje a los peloteros y buscar esa victoria, venir con la serie 1-1 y terminar fuertes”, estableció Matos.

“En esta serie lo que hay que hacer es clasificar a semifinal, puedes terminar con 4-0 y terminar eliminado, así que ese formato nos ayuda a estar con vida hasta el último día”, agreg