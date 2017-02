Retiran del Consejo de Seguridad a asesor que criticó políticas de Trump

(CNN) – Un alto asesor del Consejo de Seguridad Nacional fue reasignado a su antiguo trabajo en la Universidad Nacional de Defensa después de haber criticado las políticas hacia América Latina del gobierno de Trump, confirmó una portavoz de la Casa Blanca.

Craig Deare fue removido de su cargo como asesor senior de la división para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) el viernes y “regresado a su puesto original”, dijo Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca. Deare había sido asignado al NSC por el nuevo gobierno.

Según los informes, Deare criticó el manejo de las políticas hacia América Latina por parte de la nueva administración durante un discurso en el Wilson Center el jueves en Washington. También criticó la disfunción general de la Casa Blanca, informó Politico.

CNN no pudo confirmar de forma independiente el reporte, y Deare no respondió a una solicitud de comentarios.

No obstante, Sanders dijo que las personas que no están de acuerdo con el presidente Donald Trump no deberían tener un puesto en su Casa Blanca.

“No creo que cualquier persona que está allí con el fin de llevar a cabo la agenda del presidente deba estar en contra de la agenda del presidente”, dijo Sanders durante una reunión con la prensa en West Palm Beach, Florida. “Parece bastante tonto que alguien que no apoya lo que estás tratando de lograr esté ahí para llevar a cabo eso mismo”.

Esta no es la primera vez que un alto funcionario del gobierno es retirado de su puesto debido a los comentarios acerca de Trump.

El asesor republicano Shermichael Singleton, un cargo político en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, fue despedido la semana pasada por un artículo de opinión que escribió antes de la elección en el que criticaba al entonces candidato Trump, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la situación.

“Este individuo reconoce un momento de gran disparidad en la base republicana y, como el cáncer, atacó y se propagó, consumiendo todo a su paso”, escribió Singleton en el artículo de opinión, publicado en octubre.